Bluesound komt met Anniversary Edition Node X streamer

Vanwege de tiende verjaardag van Bluesound lanceert de fabrikant een speciale editie van de Bluesound Node. Het vorige model lanceerde in 2021, maar deze 10th Anniversary Edition Node X komt toch met enkele nieuwe componenten aan boord. Zo is dit model uitgerust met de ESS 9028Q2M Sabre DAC, volgens Bluesound een favoriet onder audiofielen. Uiteraard is het BluOS-platform weer aanwezig en kun je streamen tot 24-bit/192kHz hi-res audio en is er ondersteuning voor lossless formaten. Een high-end headphone amp, dual-band wifi en ondersteuning van meer dan twintig geïntegreerde muziekdiensten maken deze nieuwe versie van de muziekstreamer helemaal af.

Kenmerken van de Bluesound Node X

Premium ESS 9028Q2M Sabre DAC

THX AAA™ Headphone Amplifier technology.

6.35mm / 1/4” Wired Headphone Output

Wireless Bluetooth Headphone Output

Quad-core 1.8GHz ARM® CORTEX™ A53 Processor

HDMI eARC, Optical & Analog Inputs

Stereo Analog Output

Optical, Coaxial & USB Audio Outputs

BluOS™ Wireless Multi-room Music Capability

MQA Music and Hi-res Audio Streaming

AirPlay 2 Integration

Works With Amazon Alexa and Google Assistant

Dual-band Wi-Fi & Gigabit Ethernet

Two-way aptX™ HD Bluetooth

IR Remote Learning Capability

IR Input

12V Trigger Output

Wired & Wireless Subwoofer Output

Touch Controls with Presets

Silver Finish

Prijs en beschikbaarheid

De Node X van Bluesound is nu beschikbaar bij bluesound.com en bij geselecteerde dealers voor 799 euro.