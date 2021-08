Review: Aurender A30: streamer, server, dac, ripper en meer

Luisteren 1

Mede gezien de prijsklasse van de A30 kies ik er bij deze test opnieuw voor om mijn eigen zeer beproefd referentiesysteem in de strijd te gooien. Voor alle duidelijkheid heb ik het dan over de neutraal opererende Zanden 6000 geïntegreerde versterker in combinatie met de beproefde Master Contemporary C weergevers van Nederlands ontwerplegende Rick Paap. Samen met de Nirvana SX luidsprekerkabels, Siltech Royal Signature Empress interlinks en de stroomkabelcocktail van Essential Audio Tools Current Conductor, Nirvana PC+ en Kemp Elektroniks Reference, staat er een systeem in de luisterruimte waarmee ik maximaal kan werken. Het laat alle facetten en nuances van de aangesloten testproducten feilloos horen en laat daarbij de muzikale boodschap volledig intact. Ter aanvulling en directe vergelijking staan tijdens deze test ook een MSB Discrete DAC, Mirror Image streamer en Merging +Player, +Power en +Clock music server combinatie voor een direct vergelijk klaar. Mensen die mijn testen en verhalen al langere tijd volgen, weten dat ik een geloofwaardige 3D ruimtepresentatie, pakkend tonaal realisme en geloofwaardige dynamische contrasten heel erg belangrijk vind. De beoogde emotionele beleving treedt bij mijzelf pas in werking als alle eerder genoemde parameters samen met een goed tijd- en fasegdrag in een juiste balans met elkaar staan. Geheel in mijn ‘straatje’ en door mij hogelijk gewaardeerd is eigenlijk al het werk waar de jonge Nederlandse jazz zangeres Sanne Rambags de laatste jaren haar stempel op heeft gedrukt. Vanaf de eerste ademloze live kennismaking tijdens verschillende Spirit Connection concerten georganiseerd door Gwen de Jong en Harry van Dalen, tot albums als het prachtig verstilde Under the surface, het veel flamboyantere Trinity en het recent uitgebrachte Mudita. Geheel in lijn met mijn verwachtingen blijkt de Aurender A30 een nieuwe, andere kant van deze fraaie muziek te tonen. Het samenspel met de andere muzikanten wordt namelijk heel filigraan en subtiel, bijna virtueel geboetseerd en het tonale spectrum is voor een digitale bron ongekend groot. Hoewel de A30 niet zo’n resolutiemonster is als (nog) grote(re) broer W20SE of de veel duurdere Merging stack. Lijkt door de ontwerpers bewust voor een hele mooie tussenweg te zijn gekozen. Het is de weg van precies een juiste hoeveelheid informatie in relatie tot de rest. Een te veel of nadrukkelijk weergegeven informatiestroom, kan namelijk leiden tot het voornamelijk nog luisteren naar hifi eigenschappen en veel minder naar de muziek zelf. Een volgend album dat mij altijd keer op keer raakt is Quiet Winter Night van Hoff Ensemble. De muzikanten zijn voor deze wonderschone opname uit alweer 2011, neergestreken in de intieme Sofienberg kerk in het Noorse Oslo. De volledig akoestische setting is vervolgens geregistreerd door het eveneens Noorse 2L label in enorm pure surround sound weergave. Gelukkig is de stereomix ook bijzonder goed geslaagd, wat samen met de hi-res registratie in DXD 24bit/352.8 kHz en de geraffineerde microfoonopstelling, garant staat voor een uur muziek genieten van de bovenste orde. Door de indrukwekkende eigenschappen van de A30 gloeit de warme kerkverlichting nog wat intenser, zijn de kleuren van de instrumenten nog wat dieper en daalt een voor hifi componenten lastig te realiseren rust over de luisteraar. Altijd een heel goed teken is dat ik het vijftien nummers tellende album in één keer uitluister en met dank aan de uitstekend werkende afstandsbediening, niet word afgeleid door een oplichtende tablet. Kan het nog beter? Ja, maar het zal wel lastig worden binnen al deze mogelijkheden, kwaliteit en prijsstelling. Daarbij zal voor een grote groep luisteraars juist dat ontbreken van enig hifi gevoel hoog worden gewaardeerd. Ik ken dan ook maar heel weinig andere producten uit deze categorie die zo bezielend en ontspannen overkomen en daarbij toch een hoge mate aan muzikale diepgang weten te behouden. Grote klasse dus en een nieuwe mijlpaal van het merk Aurender.