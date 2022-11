Review: Aurender A200 – Bereikbare streamer, server, voorversterker en dac

Positionering A200

Zoals al opgemerkt kenmerkt de A-serie zich bovenal door de aanwezigheid van een ingebouwde converter. Dat lijkt voor een consument een van de belangrijkste keuze-criteria. Binnen die A-serie zijn dan de A20 en A30 topmodellen met dito prijskaartjes. Er was bij Aurender nog geen ‘budget’ model met ingebouwde converter. Voor de groep consumenten die zo min mogelijk ‘losse’ componenten en een bereikbaar prijspunt wil, is de A200 een ideaal apparaat. De vraag is dan natuurlijk waarin de A200 verschilt van de topmodellen. Dan gaat het hier even niet over allerlei features. Er zijn tussen de apparaten namelijk verschillen in beschikbare aansluitingen, display-grootte, in-en uitgangen, enzovoorts. Maar, het gaat uiteindelijk om de geluidskwaliteit. Ten eerste is een constatering dat de A200 subliem is gebouwd. Hier treffen we geen ‘junk’ aan die zo goedkoop mogelijk geproduceerd is, waar de mid-fi consument steeds vaker mee wordt opgezadeld, maar een zwaar en super degelijk gebouwd apparaat. High-end waardig en een constructie die vertrouwen wekt. Maar, het is logisch dat een Aurender die drie keer duurder is dan de A200 een aantal faciliteiten aan boord heeft die leiden tot een nog betere geluidskwaliteit. Wie de internals van de A-series bestudeert zal merken, zonder volledig te zijn, dat de A200 de Stereo AKM 4490 Full Decode MQA DAC inzet. De topmodellen hebben een dual mono architectuur met een dubbele AKM 4497. Daar zijn dus geluidsmatige verschillen. Ten tweede zijn er in de voeding verschillen te zien die invloed hebben op de geluidskwaliteit. De topmodellen hebben een doorontwikkelde voeding met meerdere secties. Ten derde is voor digitale systemen de klok belangrijk. De A30 en A20 hebben een FPGA-clock. Die is net iets nauwkeuriger dan de A200 clock. Ook kun je veel maatregelen nemen om een apparaat te beschermen tegen RFI en EMI.

Tenslotte de kwaliteit van de interfaces. Aan de kant van de USB-driver zijn ook kwaliteitsverschillen te maken. Het zijn allemaal specifieke technieken die verder uitontwikkeld zijn in de duurdere modellen en hun invloed hebben op de geluidskwaliteit.

Alle specificaties van de A200 zijn op de website van More Music (www.moremusic.nl) te vinden. Daarom volstaat het hier om te noemen dat PCM tot 768 kHz / 32 bit en DSD tot 256 kan worden verwerkt. Ook MQA is mogelijk. De A200 heeft twee slots waar de consument zelf SSD’s en/of HDD’s in kan plaatsen. De A200 heeft een volumeregelaar en kan als voorversterker functioneren. Een losse converter en voorversterker zijn hier dus eigenlijk overbodig. De A200 is in het zwart en zilver leverbaar.