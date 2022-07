Brandstory AudioQuest: “We zetten alles op de beste service leveren” (ADV)

Van één man naar een groot bedrijf

Het begon allemaal bij Richard Brans, de toenmalige distributeur van AudioQuest en de huidige managing director. “In 2007 begon Richard met de Quest Group BV in 2007. Als rechtstreekse dochteronderneming van AudioQuest in de V.S, omdat oprichter Bill Low vond dat het zo beter kon. We zijn nu vijftien jaar verder en zie het resultaat. Richard begon in zijn eentje, nu zitten we hier in drie panden. Ik ben er zelf in 2010 bijgekomen, maar ik kende Richard al erg lang. In 2020 kregen we de Belgische distributie terug van Bowers & Wilkins én nam AudioQuest het luidsprekermerk GoldenEar over. Het werd toen wel héél druk, en kwam Frederic erbij.”

In Roosendaal is bovendien het Europese magazijn gevestigd, wat ook verklaart waarom er net palletten pallets vol met dozen met powerconditioners binnenrollen als we langslopen. “Vanuit Nederland wordt heel Europa bevoorraad, maar ook het Midden-Oosten. We stuurden onlangs nog spullen naar Zuid-Afrika”. Als we even later door het pand wandelen, komen we ook in het kantoor waar de medewerkers vertoeven die orders uit het binnen- en buitenland verwerken.