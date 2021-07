Interview: Bill Low (AudioQuest) over Folk Hero en Mythical Creatures

Vertaalslag naar signaalkabels

‘Gelijktijdig met de ontwikkeling van de inmiddels verschillende Niagara modellen, liep ook de ontwikkeling van een compleet nieuwe generatie stroomkabels. Visueel kun je deze modellen meteen herkennen aan de verschillende in elkaar gevlochten geleiders. Maar net als bij de Niagara modellen hebben we ook onze gepatenteerde Noise-Dissipation Technology in deze nieuwe kabelgeneratie geïmplementeerd, met dezelfde heilzame werking tot gevolg. Een derde aspect is dat hoewel de meer serieuze netsnoeren vaak wel een lage gelijkstroomweerstand bezitten, ze ook de stroomtoevoer hinderen of comprimeren doordat hun karakteristieke impedantie de pieken in de stroomtoevoer beperkt. Al onze nieuwe stroomkabels zijn dus heel bewust ontworpen om geen karakteristieke impedantie te bevoordelen. Bij de vertaalslag naar signaalkabels bleek het niet mogelijk deze technologie 1:1 over te nemen. Op zich ook logisch want aan stroomverwerking of signaalgeleiding worden immers heel andere eisen gesteld. Wat we echter wel konden overnemen omdat dit ook bij signaalkabels speelt, is onze Zero technologie. Want of een versterker nu met buis of transistor werkt en ongeacht zijn werkingsklasse, de bronimpedantie van de versterker en de belastingimpedantie van de luidspreker komen nooit overeen. De karakteristieke impedantie van de luidsprekerkabel is een volgende boosdoener in een sterk gecompromitteerd niet-lineair elektrisch circuit. Bij AudioQuest hebben we altijd verklaard dat alle kabels schade veroorzaken omdat de uitvoer nooit zo goed is als de invoer. Door de karakteristieke impedantie van een luidsprekerkabel weg te nemen, is de AudioQuest ZERO-technologie een ongekend grote stap om die schade te verminderen. Het hoorbare resultaat bevat grotere en vooral moeiteloze dynamische contrasten, betere transiëntweergave en bas impulsen die ogenschijnlijk moeiteloos worden weergegeven omdat de kabel de muziek niet elektrisch beperkt. Het bekende en door mij bedachte DBS (Dielectric-Bias System) is uiteraard ook in deze nieuwe kabelseries toegepast, maar door Garth heb ik de werking wel kunnen maximaliseren. Ik wil er niet teveel over kwijt, maar wel dat het nu anders is geconfigureerd (op de positieve ader) en het samen met ons nieuwe speciaal voor luidsprekerkabels aangepaste door koolstof gelineariseerde (extreem breedbandige) Noise-Dissapation System, enorm veel hoogfrequente rommel en ruis elimineert. Natuurlijk worden ook bij deze kabels weer onze bekende massieve geleiders van massief koper al dan niet in combinatie met zuiver zilver en met beiden gepolijste oppervlakken ingezet. Maar door voortschrijdend inzicht komen we ook steeds verder om de meest optimale kabelgeometrie per model steeds dichter te benaderen. Voeg daarbij een hoogfrequente ‘val’ als aanvulling voor ons DBS systeem, een speciale ‘Bass’ kabel waardoor ieder van deze nieuwe modellen de voordelen van bi-wiring nu eens echt kunnen laten horen en niet onbelangrijk speciaal voor deze nieuwe generatie ontworpen connectoren die het laatste restje prestatie ongehinderd kunnen doorgeven.’