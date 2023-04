Review: AudioQuest interlinks Black Beauty en Pegasus

Muzikale voorbeelden

Omdat veel mensen het leuk vinden om te lezen wat voor muziek er bij het testen wordt gebruikt, vermeld ik hier in vogelvlucht een aantal mooie nieuwe muzikale ontdekkingen. Een absolute parel en een album dat ik momenteel veel gebruik is Jeremy Oliver met ‘Where the Lights Gets In’. Deze singer-songwriter afkomstig uit Kaapstad werkte samen met muzikale grootheden als Hugh Masekela, Ladysmith Black Mambazo en George Benson. Ook nam hij zelfs deel aan ‘The Voice’ en ‘We Want More’. Samen met de heerlijk subtiel spelende pianist Mike del Ferro is ‘Where the Light Gets In’ een prachtig sfeervol, minimalistisch en gevoelsmatig integer album geworden. Muziek die zeker nog meer zeggingskracht heeft gekregen doordat het vermaarde Rhapsody RAR-team (Frans de Rond, Harry van Dalen en Michael van Polen) zich met deze opname, geregistreerd in de legendarische MCO Studio 2 in Hilversum, hebben bemoeid. RAR staat hier trouwens voor Rhapsody Analogue Recordings. In dit geval is de opname gemaakt in digitaal DXD-formaat wat staat voor 24-bit, 352,8 kHz PCM. Vervolgens is de mixage en mastering heel bewust uitgevoerd op analoge tape gebruikmakend van een volledig gereviseerde professionele Studer A80-recorder. Op de één of andere manier geeft dit een ander gevoel en beleving aan de muziek en de extra vulling, warmte en intimiteit is ook wat op dit album van Jeremy Oliver zo mooi hoorbaar is. Wanneer ik start met het gestreamde originele DXD-bestand wordt met het verstilde Crazy Love al meteen de toon gezet. Zowel de AudioQuest Black Beauty als de Pegasus laten heel mooi de subtiele eigen akoestiek van Studio 2 horen als ook de stem van Oliver, zijn gitaar en de piano van Mike. Ook de andere negen nummers zijn zeer de moeite waard en tonen vooral aan dat deze kabels op intrigerende wijze de techniek mede uit de weg gaan.