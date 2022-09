AudioQuest Mythical Creatures interlinks – Een nieuwe mythe is geboren

Het luisteren

Met de Fire XLR in de set klonk Lady Blackbird al uiterst ruimtelijk en kleurrijk, met een diep en breed stereobeeld en veel details in de stem. Ik kon bij wijze van spreken haar stembanden horen trillen, en kleine smakgeluidjes van de articulatie waren hoorbaar. De piano klonk zeer helder en dynamisch, maar niet fel of ‘wit’, een eigenschap die bij minder goed uitgedachte zilveren kabels toch wel eens de kop wil opsteken. Het laag is bij zilveren kabels vaak wat softer dan bij een goede koperen kabel, maar zeker niet minder diep. Dat liet de Fire XLR óók een heel klein beetje horen, maar dat kan ook nog gelegen hebben aan het feit dat er met buizen werd geluisterd. Zélfs de door Audio Research gekozen Tung Sol KT150 eindbuizen halen niet de strakheid van een krachtige solid state versterker. Maar allemaal zéér relatief uiteraard, hier stond topklasse apparatuur. De track van De Beren Gieren klonk heel transparant en ruimtelijk. De ruis van hun versterkers gedurende de eerste seconden van het nummer vulde de ruimte breed en diep. Toen de band eenmaal speelde was er tot vér achterin het geluidsbeeld van alles te horen. De muziek klonk dynamisch en de klankkleur van de trommels van het drumstel was mooi warm. Gestreken flageoletten op de contrabas hadden veel textuur van snaar en stok, en er was ook aardig wat kast in te horen. Echt heel, héél mooi. Hier zou ik goed mee kunnen leven als ik niet beter wist.

Maar zodra de vier ThunderBird XLR kabels waren aangesloten wist ik wél beter. Wat een ongelooflijk verschil! De track van Lady Blackbird klonk opener, met meer textuur in de gestreken bassnaren en een mooiere, gullere ruimtelijke vulling tussen de instrumenten, waardoor de muziek méér een geheel vormde. Haar stem was minder fel maar tegelijkertijd waren er meer keelklanken en articulatie te horen. Deze kabel klonk dus transparanter maar niet per se gedetailleerder. Bij De Beren Gieren was de opnameruimte beter hoorbaar, met meer ruis van de versterkers, waardoor je gemakkelijker kon horen dat de opname waarschijnlijk in één gezamenlijke take op band was gezet. De trommels klonken dynamischer en er was meer vel te horen, en de gestreken flageolet op de bas had meer textuur maar er was tevens een klein scherp randje vanaf, wat pas opviel toen het er niet meer aan zat. Het hele beeld was groter en er leek meer in te gebeuren, wat de muzikale ervaring intenser maakte.

De volledig zilveren FireBird XLR liet bij Lady Blackbird meer adem horen, en de s- en t-klanken waren milder, maar de stem had – net als de overige muziek – ook nét iets minder druk. Dat klonk trouwens wel heerlijk relaxed, maar waar het bij de ThunderBird XLR bij een gelijke volumestand had geleken of de muziek harder stond was dat bij de FireBird XLR weer terug op het niveau van de Fire XLR. De luisterervaring werd dus meer ontspannen, maar ook iets minder intens. Bij De Beren Gieren leek het daardoor ook of er iets minder ambiance hoorbaar was, en minder versterkerruis, maar dan echt maar een héél klein beetje. De dynamiek was daarentegen weer toegenomen en de vulling van de ruimte was iets scherper afgebakend. Daardoor stond de gestreken flageolet iets meer geïsoleerd in de mix. Veel luisteraars prefereren zo’n scherp gestoken beeld, maar ik houd juist van een iets diffuser geluid met meer onderlinge samenhang.