Review: Audiolab 8300A geïntegreerde versterker

Conclusie

De Audiolab 8300A geïntegreerde versterker heeft een grote belofte te vervullen en treedt samen met de rest van de uitgebreide 8300 familie in de vorm van de 8300CD speler, 8300CDQ cd-speler/DAC/voorversterker, 8300MB mono en 8300XP stereo eindversterker, in legendarische voetsporen. Wat bij de hier besproken geïntegreerde versterker meteen opvalt is het voor tegenwoordige maatstaven ‘ouderwets’ volledig analoog opgebouwde concept. Hier dus geen ingebouwde DAC of andere optionele (digitale) modules en dat kan voor velen inmiddels even wennen zijn. Maar bekijken we het vanuit een andere invalshoek, dan blijkt dat de ontwerpers het complete beschikbare budget in de voor deze prijs best mogelijke onderdelen en schakeling hebben gestoken. Met name de analoge mogelijkheden zijn hierdoor opvallend uitgebreid. Want wat te denken van een mooie ingebouwde phono MM én MC versterker en behalve een forse hoeveelheid aan RCA ingangen, ook de mogelijkheid om een gebalanceerde bron aan te sluiten. Toch blijft het meest opmerkelijke dat deze geïntegreerde versterker met een draai aan één van de drie regelaars, ook kan worden gescheiden in een losse hoogwaardige voorversterker of afzonderlijke eindversterker! Verder scoort deze 8300A ook nog eens beregoed als het op het doel aankomt waar hij voor is ontworpen, namelijk muziek weergeven. Dat begint al met een zeer fraaie autoriteit en hoge definitie in het laag en strekt zich uit in het mooie opmerkelijk grote en luchtige ruimtebeeld. Ook het middengebied en hoogbereik sluiten hier naadloos op aan, waardoor een opgeruimde, schone en opmerkelijk transparante indruk achterblijft. Let er alleen op dat de gekozen luidsprekers niet eveneens de nadruk leggen op laatstgenoemde aspecten en u heeft een echt topproduct in handen. Zeker in deze prijsklasse wederom onderscheidend en net als zijn legendarische voorgangers wederom in staat om de kopers te boeien, betoveren en vele jaren aan muzikaal plezier te schenken.

Prijzen

Audiolab 8300A € 1.499,- (in zilver en zwart)

