ArtSound lanceert earbuds en koptelefoons in BRAINWAVE-serie

ArtSound wil vol inzetten op muziekbeleving en wil je de ‘ultieme vibe’ voor je hersenpan bezorgen. Het merk ken je waarschijnlijk van de inbouw- en opbouwluidsprekers en de bluetoothspeakers, maar wil dezelfde geluidskwaliteit nu brengen naar in-, on- en over-ear producten in de Brainwave-serie.

Earbuds

Zo komt ArtSound met de Brainwave01 en de Brainwave03. Dit zijn allebei earbuds en komen met bluetooth, touch control, TWS-technologie, Equalizer-functie en, voor de Brainwave03, ook met actieve noise cancelling. Beide earbuds komen met een meegeleverde design case die ook dienst doet als oplader. Dit moet zorgen voor 12 uur extra luisteren. Prijzen zijn respectievelijk 59 euro voor de Brainwave01 en 79 euro voor de Brainwave03 op de website van ArtSound.

Draadloze koptelefoons

Daarnaast brengt ArtSound twee koptelefoons op de markt. Zo is daar de on-ear Brainwave05 van 140 gram die een helder, krachtig en warm geluid moet bieden met gepatenteerde drivers, bluetooth en microfoonfunctie. De Brainwave05 gaat 89 euro kosten. Heb je liever een over-ear model? Dan is de Brainwave07 wellicht iets voor jou. Deze draadloze over-ear hoofdtelefoon heeft actieve noise cancelling, dubbele microfoon, anatomische oorschelpen en ingebouwde functietoetsen. Het bedrijf belooft een verbluffende geluidskwaliteit tot wel 36 uur lang voor een bedrag van 99 euro.

FWD Testpanel Artsound Brainwave

Heb jij je opgegeven voor ons Testpanel om zelf de ArtSound Brainwave 03 en 07 te testen? De actie is inmiddels gesloten. De vier deelnemers krijgen z.s.m. bericht en zullen beide headphones binnenkort thuisgestuurd krijgen voor een uitgebreide test.