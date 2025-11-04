HDR10+ krijgt een ‘Advanced’ upgrade: slimmer beeld voor film en games

Net als de huidige HDR10+ gebruikt Advanced extra informatie, de zogeheten metadata, om de helderheid en het contrast in het beeld scène voor scène optimaal af te stellen. Het nieuwe formaat gaat hierin echter een stap verder door deze verbetering uit te breiden met lokale tonemapping. Dit betekent dat de tv niet alleen de hele scène, maar ook specifieke kleine delen van het scherm kan aanpassen. Dit geeft de tv veel preciezere controle over het beeld, wat volgens Samsung moet zorgen voor een realistischer en dieper effect.

Bovendien introduceert HDR10+ Advanced verschillende functies die gebruikmaken van AI-algoritmes om de weergave te verbeteren. Een daarvan is HDR10+ Bright, die het beeld helderder maakt als je kijkt in een lichte kamer, zonder de oorspronkelijke intentie van de filmmaker te verliezen. Dit is vooral een voordeel voor moderne tv’s met een hoge helderheid. Daarnaast maakt HDR10+ Genre het mogelijk om de beeldinstellingen automatisch aan te passen aan het type film of serie dat je kijkt, terwijl HDR10+ Intelligent FRC de bewegingsvloeiendheid (denk aan sportbeelden) automatisch afstemt op het contenttype. Ten slotte zorgt HDR10+ Color ervoor dat contentmakers gedetailleerde kleurgegevens kunnen meesturen, zodat je tv de kleuren nog preciezer kan reproduceren.

Een belangrijke toevoeging voor gamers is de HDR10+ Intelligent Gaming-functie, ook wel de ‘Adaptieve cloudgaming’-modus genoemd. Wanneer je een game streamt via een cloudgamingservice, herkent de tv dit automatisch. Vervolgens past de tv de beeldinstellingen in real time aan op basis van veranderingen in het omgevingslicht in je kamer. Het doel is dat je als kijker altijd de optimale instellingen hebt voor zowel film als game, zonder dat je zelf in het menu hoeft te duiken.