Cameradrones

De shottypen voor cine

Uiteraard is er een complete lijst met allerlei cinematografische opnametechnieken met drones. Wij loodsen jou kort door een aantal Engelse termen heen:

De Tilt-down Reveal onthult door de gimbal naar beneden te kantelen het overzicht vanaf boven. Een goede manier om een scene of onderwerp te introduceren. Daarnaast het al eerder genoemde vogelperspectief, Birds Eye. De Comming Into shot een dronevariatie van de Point of Interest (POI) opname waarbij het onderwerp centraal inzoomend in de opname komt.

De Tracking shot is een belangrijke cinetechniek. Daarbij blijft de drone met behulp van ingebouwde automatische tracking het onderwerp nauwkeurig volgen. Bij de zogenaamde Daisy Cutter vliegt de drone in plaats van hoog juist laag over de grond. Dat kan fraai geslaagde dynamische en actieshots geven. In ieder geval een heel origineel perspectief.

Bij de Camera Curve vliegt de drone niet volgens een rechte lijn maar maakt een panaromatische verkenningsvlucht over de scene. Veel drones hebben deze optie standaard al ingebouwd.

Dan enkele verassingseffecten. Bij de zogenaamde Slider komt de drone achter een gebouw, boom, muur of ander object tevoorschijn om het onderwerp in beeld te nemen. De Surprise is een combinatie van naar het onderwerp toe bewegen en bij de montage de snelheid in het middenstuk van de videoclip te veranderen. Dat geeft een dramatisch effect. Een ander boeiend effect is om bij de Parallax de voor- en achtergrond op verschillende snelheden te laten bewegen. Dat geeft een interessante dieptesensatie.

Het kantelen van de gimbal schept een aantal interessante creatieve cinematografische mogelijkheden. Bij de Look Up voeg je al kantelend de voorgrond toe. De Tilt Reveal is een techniek waarbij de gimbal van beneden naar boven draait. Tevens beschikbaar de bekende Tilt en Pan. Bij de Rocket, het raketeffect, kantelt de camera naar beneden terwijl de drone steeds hoger gaat vliegen. Bij de Walk Under vlieg je met het onderwerp in beeld langzaam naar boven terwijl dit dichterbij komt. Zo lijkt het voor de kijkers thuis net of het onderwerp er onder loopt. Een reis over het onderwerp heen maak je met de Take Over. Daarbij focust de camera op het beeld achter het onderwerp. Een dolly-effect bereik je met de Vertigo (Dolly Zoom). De dronecamera vliegt naar voren of achteren terwijl deze met dezelfde snelheid inzoomt.