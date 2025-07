Dossier: Zeven bluetoothspeakers tot 200 euro vergeleken

Zeven bluetoothspeakers vergeleken

Een bluetoothspeaker is in veel gevallen een draagbare speaker met ingebouwde batterij die je overal mee naartoe kan nemen. We zeggen specifiek ‘in veel gevallen’, want er zijn ook bluetoothspeakers voor thuisgebruik die je zelfs in het stopcontact moet steken. In dit dossier pakken we de draagbare modellen die je deze zomer mee kunt nemen op vakantie of gewoon kunt gebruiken in de tuin. Dankzij de ingebouwde batterij ben je heel flexibel. Even verbinden met je smartphone of tablet en je kunt je favoriete muziek overal ter wereld beluisteren op je draagbare speaker. Ben je op zoek naar een nieuw model en ben je benieuwd wat er allemaal te krijgen is tot een bedrag van 200 euro? Lees dan snel verder.

Vorig jaar konden we de bluetoothspeakers opdelen in twee kampen, de compacte modellen en de wat grotere bluetoothspeakers. Daar is nu wat minder sprake van. Alle modellen zijn in de prijscategorie tot 200 euro groter en daardoor wellicht wat minder makkelijk mee te nemen. Sommige fabrikanten leveren daardoor een draagriem mee. Leveren de grotere speakers dan ook betere geluidsprestaties dan de kleinere modellen? Ja, in de meeste gevallen wel. Geluid heeft de ruimte nodig en de grotere speakers leveren niet alleen krachtiger of helderder geluid, maar ook geluid dat beter de ruimte in komt. Een aantal dingen vallen wel op ten opzichte van vorig jaar. Zo zijn high-end audiocodecs minder belangrijk geworden. De vraag is natuurlijk in hoeverre je het verschil op een bluetoothspeaker kunt horen, maar waar ze vorig jaar nog volop aanwezig waren daar is het nu alleen de Teufel MOTIV GO met aptX. En juist die speaker is ook al wat ouder.

Andere opvallende dingen dit jaar: Minder stereo en meer mono. Is dat een stap terug? Ook daar is de vraag in hoeverre je dat hoort op een bluetoothspeaker, want de drivers zitten sowieso erg dicht op elkaar. Een geoefend luisteraar kan het verschil vaak wel horen. Vrijwel alle modellen hebben overigens een koppelmodus waarbij je twee speakers aan elkaar kunt koppelen voor echt stereogeluid. Waterbestendigheid lijkt ook nog belangrijker te zijn geworden. Alle geteste modellen zijn waterbestendig en sommige modellen kun je zelfs in een bak met water (of in het zwembad) gooien zonder problemen.

Datgene wat het meeste is opgevallen? De kwaliteit van deze bluetoothspeakers. De bluetoothspeaker tot 200 euro kan natuurlijk nooit in de buurt komen van een echte HiFi-set, maar het is wel opvallend hoe goed de geteste bluetoothspeakers eigenlijk zijn. Er zit geen slecht model tussen en datgene wat het moet doen, je op iedere locatie ter wereld van muziek of podcasts voorzien, dat doen ze allemaal erg goed. De verschillen liggen dan ook vaak in persoonlijke voorkeuren of je favoriete muziekgenre. De ene speaker geeft net even wat meer bas voor die tuinfeestjes, terwijl de andere speaker juist zo helder mogelijk geluid weet weer te geven. Lees je daarom ook goed in en kijk naar welke speaker het beste overeenkomt met je favoriete muziekgenres.