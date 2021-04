Receivers Arcam en JBL krijgen upgrade naar HDMI 2.1

Mocht je een recente receiver van JBL of Arcam hebben dan is het goede nieuws dat je deze ergens tussen oktober en eind december van dit jaar een upgrade kunt laten geven naar HDMI 2.1. Het gaat om de Arcam AVR10, AVR20, AVR30 en AV40. Daarnaast kunnen de JBL Synthesis SDR-35 en SDP-55 ook een upgrade krijgen.

Helaas is het geen upgrade die je even snel van het internet haalt. In plaats daarvan moet er een gloednieuw HDMI 2.1 videobord geplaatst worden in het apparaat. Hiervoor is er geen andere optie dan langsgaan bij een Arcam/JBL servicecentrum. Eenmaal vervangen heb je toegang tot alle HDMI 2.1-mogelijkheden om alle inputs en outputs.

By announcing this forthcoming HDMI upgrade today, we are giving our customers the confidence that their AVR will remain at the leading edge of audio and video capability and will support the future wave of 8K video products.” said Jim Garrett, Senior Director, Product Strategy and Planning, HARMAN Luxury Audio. “We will be working with our global dealer and distributor partners to ensure that the upgrade process is as quick and painless as possible and that performance and reliability are first-rate.