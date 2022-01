Review: Aqua acoustic quality LinQ digital transport

Muziek maestro

Om te laten ‘voelen’ wat deze bijzondere producten met u als luisteraar kunnen doen, ga ik van start met de recent door mij ontdekte Amerikaanse gitarist, keyboardspeler en componist David Helpling. Ik had nog nooit van de goede man gehoord maar kwam bij zijn muziek terecht door Patrick O’Hearn, één van mijn favorieten op het gebied van de elektronische muziek. Patrick is één van de allerbesten als het gaat om dromerige, sferische, maar ook enorm gelaagde beelden in de woonkamer of luisterruimte neer te vlijen. Het valt droog gezegd onder de noemer New Age of Ambiant electronic, maar voor mij is het vooral een stijl die op een goed systeem mijn fantasie enorm kan prikkelen. Maar met deze Aqua componenten gaat het zelfs nog een versnelling hoger en ontvouwt een droomlandschap waar je bijna in zou kunnen verdwalen. Qua ervaring komt misschien nog wel een fiets, auto- of motorrit op een perfecte dag, met een perfecte temperatuur en de mooiste lichtval, in een vakantieland naar keuze bij zonsondergang (Patrick) of zonsopkomst (David) in de buurt. Een hele mond vol voor een enorm bevredigend en tegelijkertijd euforisch gevoel, wat eigenlijk alleen maar plaatsvindt als alles optimaal samenkomt en je jezelf daarvoor open kunt stellen. In geval van David Helpling is dat voor mij zijn debuutalbum uit alweer 1996, genaamd Between Green and Blue. Behalve het prachtige artwork wat dit keer heel goed bij de inhoud aansluit, is de sfeer van dit debuut album duidelijk lichtvoetiger en energieker van toon dan de normaliter wat donkerder en meer gedragen composities van Patrick O’Hearn. Terug nu naar Between Green and Blue wat al meteen voortvarend van start gaat met het vlotte, sferische en prettig pulserende nummer Stormchaser. Waar de LinQ met de bijbehorende La Scala en in iets mindere mate ook de prijsgunstigere La Voce S3 dac aangesloten met de AQlink I2S kabel prachtig in slaagt, is het weergeven van een opmerkelijk luchtig en werkelijk extreem wijds 3D panorama. De weergave met percussieaccenten uiterst links en rechts, vouwen zich wanneer uw thuisopstelling dat toelaat, helemaal om de luisteraar heen. Daarbij worden alle lagen in de compositie op een bijna nadrukkelijke wijze van elkaar gescheiden, terwijl de muziek toch continu één geheel blijft. Interessant is hierbij een vergelijking met mijn toch nog wel stuk duurdere referentie Grimm MU1 en Mola Mola Tambaqui dac. Ook die combinatie is in staat tot een groots en voortreffelijk gelaagd 3D panorama met zeer natuurlijke uitlichting van het klankspectrum. Maar waar beide uitdagers de muziek kleuringsvrij en in hoge mate accuraat weergeven, belichten de Aqua componenten de muziek meer van binnenuit, terwijl het Nederlandse span het geheel een meer duidelijke omlijning en een portie Hollandse nuchterheid meegeeft. Alles is daarbij meer zoals we kunnen herinneren van een (akoestisch) live concert en een Bösendorfer concertvleugel blijft ook exact een Bösendorfer. De Aqua componenten gaan dan meer richting van hoe kan het ook anders, een Italiaanse Fazioli. Dezelfde sonoriteit maar lichtvoetiger qua presentatie, helderder van klank in met name het hogere middengebied en voorzien van een meer mediterraan temperament. Mooi is dat beide combinaties de muziek natuurgetrouw weergeven maar daarbij ook een andere invalshoek hanteren. Waar de aanzienlijk duurdere Grimm en Mola combinatie een voorsprong neemt is bij aspecten als rust, het tonale evenwicht en in de laagdefinitie. Tussen de prijsgunstige La Voce S3 en duurdere La Scala uiten zich verschillen meer bij het oplossend vermogen, grotere dynamische contrasten, nog breedbandiger en meer vrijheid en gemak. Maar de klankmatige inslag is verder wel hetzelfde en voor het gevraagde bedrag zijn beiden enorm goed.