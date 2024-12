Review: PLiXiR Elite BAC 1000 MKII power conditioner

Luister en huiver, zo zuiver

Om de verschillen waar te nemen maak ik gebruik van twee sets. De eerste set waarmee ik de BAC 1000 MKI en de BAC 1000 MKII beluister bestaat uit een Bryston BP26-voorversterker met een externe MPS2-voeding. De 7B3 mono eindversterkers zijn net als de BCD3 compact disk speler eveneens afkomstig van deze Canadese fabrikant. Als weergevers dienen ditmaal nog eenmaal mijn vertrouwde USHER Dancer Mini-Two luidsprekers. De bekabeling is ten slotte afkomstig uit de Flow-serie van Driade. De tweede set is een toevallig aanwezige buizenversterker van het Poolse Fezz die van oorsprong ook een transformatorbouwer is. Deze geïntegreerde Fezz Titania-versterker is geheel analoog uitgevoerd. Ik maak gebruik van dezelfde bron en bekabeling als bij de eerste set. De luidsprekers zijn nu afkomstig van de Amerikaanse fabrikant GoldenEar en inclusief de Triton One.R-topmodellen maakt dit een fraai presterende combinatie.

Aangezien ik de ‘oude’ PLiXiR BAC 1000 al een paar maanden in huis heb in afwachting van een reviewsample van de MKII, heb ik hier inmiddels vele luisteruren mee gemaakt. Deze had ik in het verleden ook al eens ontvangen voor een eerdere review gepubliceerd in Music Emotion nr.2 uit 2022 en op dat moment verbleef ik nog in mijn vorige woning. De verschillen in stroomkwaliteit tussen beide woningen is op zichzelf al een bijzonder interessante topic. Hier kom ik later in dit artikel nog kort op terug. Waar de verbeteringen tussen een ongefilterde en een gefilterde situatie flink kunnen verschillen, zijn de verschillen tussen de MKI en MKII veel subtieler. De geluidskwaliteit is eigenlijk op alle vlakken een turfje beter.

Om de exacte verschillen te kunnen aanwijzen maak gebruik van een drietal redelijk uitgekauwde albums die veel onthullen over de geluidskwaliteit, nog klaarlagen van een vorige review en bij velen van jullie bekend zullen zijn. Bij het album ‘Stonehenge 4’ van Hatfield’s End laat de set tijdens Lost in the Sarsen Stone Circle net even een fractie meer aan informatie uit de achtergrond horen. Ook lijkt er meer textuur en definitie te zitten in de midrange. Het sublaag heeft een betere balans in het geluidsspectrum waarbij midhoog en hoog met meer nuance en meer ‘warmte’ dan met de eerste generatie BAC 1000 wordt weergegeven. De muziek in zijn geheel ontvouwt zich, dankzij de toename in openheid, nog verder dan voorheen.

Wanneer ik Perfect Sense, Part I van het album ‘Amused to Death’ van Roger Waters beluister lijkt de achtergrond écht iets – tja… sorry voor het cliché – zwarter te zijn geworden. De gemixte dialogen en stemmen in de achtergrond hebben ineens meer energie en nemen hiermee een pasje uit de achtergrond. De articulatie en verstaanbaarheid van deze, voornamelijk monologen, is flink verbeterd. De definitie in de midrange wordt beter omlijnd weergegeven, maar hierbij wordt niets te hard, onrealistisch of scherp aan de oren. Wat kan een in Q-Sound opgenomen muziekalbum toch magisch klinken en met de PLiXiR BAC 1000 MKII in de keten kan ik écht diagonaal door de tracks heen kijken.

Als laatste album pak ik ‘The Magnificent Tree’ van Hooverphonic van de stapel. Bij het nummer Autoharp worden de monotone zanglijnen iets smaller gebundeld weergegeven. Door de toename van energie ervaar ik wederom een betere articulatie en verstaanbaarheid. De basdrum wordt met meer gewicht weergegeven ten opzichte van de MKI. De impact van percussie is groter, detaillering in de muziek en het echo-effect op de drums komen nog duidelijker uit de achtergrond naar voren. Het gehele geluidsbeeld klinkt wat meer opengetrokken, zonder dat het onrealistisch breed of te groot wordt. Deze toename heeft geen effect op de focus, deze blijft haarscherp. In het geheel ervaar ik elk element met een hogere resolutie. Tijdens de weergave van de olifant-sample aan einde van dit nummer lijkt het beestje met de MKII zelfs een paar liter meer lucht uit zijn slurf te persen.