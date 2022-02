Wat is een versterker als onderdeel van een receiver?

Aandachtspunten versterker

Wat zijn de aandachtspunten bij de aanschaf van een geschikte versterker (en dus receiver)? Allereerst is het van belang dat de versterker alle luidsprekers kan aansturen op het niveau dat jij wilt. Levert de versterker genoeg vermogen en, vooral, kan de versterker dit vermogen op hetzelfde moment aan alle aangesloten luidsprekers leveren? Als je klein woont zullen je wensen op het gebied van vermogen minimaal zijn. Anderen willen wellicht de grond voelen trillen in hun grote kamer en hiervoor is meer vermogen nodig.

Het is lastig om in te schatten wat het vermogen precies moet zijn voor bepaalde wensen of ruimtes. Veel fabrikanten hebben namelijk hun eigen methode voor het specificeren van het vermogen. Het vergelijken van specificaties is hierdoor erg moeilijk.

Wanneer je meer wilt weten over de specificaties van speakers in relatie tot een receiver, zoals Wattages, Ohm, THD, etc, verwijzen we je graag naar onderstaand artikel.