Q Acoustics M20 gelanceerd: draadloos audiosysteem voor entertainment

De Q Acoustics M20 is speciaal voor liefhebbers van muziek, films én games. Dankzij aptX HD bluetooth-connectiviteit kun je draadloos muziek streamen in high resolution audio vanaf je smartphone, tablet, laptop of netwerkstreamer. Stream muziek vanaf je favoriete streamingdienst zoals Spotify, Tidal, Deezer, Apple Music, Amazon Music en Qobuz. Uiteraard kan je de Q Acoustiscs M20 ook gebruiken om je van geluid te voorzien vanaf je spelcomputer, televisie, platenspeler, set-top box, cd-speler of andere muziekspelers.

Het audiosysteem levert 130 watt en beschikt over een 22mm tweeter en 125mm mid/bass driver en rear-firing reflex port. Dit draadloze audiosysteem is uitgerust met bluetooth 5.0 om je high-resolution audio te bieden (tot 24-bit/48kHz) van ieder denkbaar apparaat. Of sluit de M20 aan via usb op je computer voor hi-res audio in studiokwaliteit (24bit/192kHz). Dankzij verschillende ingangen kun je allerlei andere apparaten aansluiten of kies voor een optionele subwoofer om de bas een flinke boost te geven. De M20 gebruikt Q Acoustiscs P2P (point to point) voor accuraat geluid en om ongewenste reflecties tot het minimum te beperken. Via een EQ switch kun je zelf de positie van de luidspreker aanduiden (tegen een muur, in een hoek etc) voor de beste geluidskwaliteit.

Specificaties Q Acoustics M20

Prijs en beschikbaarheid

De Q Acoustics M20 is beschikbaar vanaf september 2021 voor 499 euro.

