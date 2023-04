5000 Series luidspreker van Q Acoustics toont C3 Continuous Curved Cone

De nieuwe luidsprekers in de 5000-serie maken gebruik van de behuizing en drivertechnologie van het vlaggenschip van de Concept-serie. De serie bestaat uit de 5010, 5020 monitorluidsprekers, 5040 vloerstaande luidsprekers en 5050 grote vloerstaande luidsprekers en de 5090-centerluidspreker. Alle modellen uit de 5000-serie zijn voorzien van akoestische kastinnovaties die voor het eerst werden geïntroduceerd in het vlaggenschip, de high-end Concept-serie, waaronder tweeterontwerp, de Point-2-Point (P2P) versteviging en de Helmholtz Pressure Equalizers (HPE) buistechnologie. Gebaseerd op het tweeterontwerpprincipe van de nieuwste Concept-serie, is de tweeter hermetisch afgesloten en mechanisch geïsoleerd van het schot om interne drukmodulaties in de kast en de aangrenzende mid/woofer te voorkomen. De binnenkamer is ook geventileerd om vervorming te verminderen en heeft een lager cross-overpunt voor naadloze cross-overintegratie om interne drukmodulaties in de kast en de aangrenzende mid/woofer te voorkomen.

Het C3 Continuous Curved Cone is een primeur in het ontwerp van middentoners en woofers dat volgens de fabrikant de low-end voordelen van een traditionele conus met rechte conus combineert met de controle van hoge en middenfrequenties van een wijd uitlopende conus, waardoor een enkel, vloeiend, continu curveprofiel ontstaat. Dit zou ook de dynamiek van de lage bas moeten verbeteren, hetgeen samen met het strakkere, gedempte lage frequentiebereik, meer flexibiliteit zou moeten bieden bij het plaatsen van de luidsprekers in de buurt van de muurgrenzen van de luisterruimte. Het C3 Continuous Curved Cone-profiel is bedoeld om de tekortkomingen in een van de fundamentele geometrische elementen van het chassisontwerp aan te pakken om de beste eigenschappen van zowel rechte als gebogen conussen te bieden.

De baffle-vlakken van de 5000-serie luidsprekers zijn gecoat met een laag butylrubber en zwart acryl om niet alleen een laag demping te bieden om trillingen in de baffle te onderdrukken, maar ook om een strakke frontpresentatie te geven die niet wordt onderbroken door bevestigingsmiddelen. De beschikbare afwerkingen zijn Satin Black, Satin White, Santos Rosewood en Holmes Oak. Vloerstaanders 5040 en 5050 zijn voorzien van solide aluminium stabilisatoren met verstelbare spikes voor eenvoudiger waterpas zetten.

De Q Acoustics 5020 en 5040 zijn nu verkrijgbaar voor 799 euro en 1.299 euro per paar. De 5010 en 5090 worden later verwacht voor 649 euro per paar en 499 euro per stuk. Voor de 5050 zijn nog geen details bekend.