Review: Q Acoustics 5040 5.1 – Surround, de slanke aanpak

5.1 met vloerstaanders

In deze test bekijken we de Q Acoustics 5040 5.1-pakket, dat qua frontkanalen enkel verschilt van het 5010 5.1-pakket. In het geteste pakket nemen de 5040-vloerstaanders de rol van stereokanalen op, met een paar 5010-boekenplankspeakers voor achteraan en een 5090-centerspeaker. Een Q B12-subwoofer zorgen door middel van een 12-inch woofer voor een LFE-fundament.

De 5040 5.1-pakket is beschikbaar in het satijnzwart of -wit, voor 3.145 euro. Officieel kun je hem niet in de twee andere fraaie kleuren – eik en rosewood – van de 5000 series krijgen. Maar de verschillende speakermodellen zijn er wel in die kleuren, dus je kunt het nog altijd gewoon zelf samenstellen. De uitvoering in eikfineer in het bijzonder, vinden we wel heel knap. Dat zelf combineren kun je trouwens zonder nadelen doen, want een echt prijsverschil is er niet.

Qua design passen de verschillende 5000-modellen perfect bij elkaar. Dat is niet zo vreemd, want Q Acoustics heeft echt wel een designtaal die het consequent toepast. Ook de goedkopere 3000 series of de duurdere Concept-lijn passen daarin. Je ziet meteen de gelijkenis tussen al hun luidsprekers. Een van de zaken waarmee het merk opvalt, is de slanke bouw van hun zuilspeakers. Dat is ook bij 5040 het geval. Toch staat het stevig, dankzij twee metalen driehoeken die achteraan bevestigd worden en eindigen in een spike. Samen met de twee spikes vooraan aan de basis van de speakers levert dat een stabiel geheel op. Heb je een houten vloer? Gelukkig levert Q Acoustics doppen mee die over de punten van de spikes passen. Dat doen ze ook voor de forse spikes waar de Q B12-subwoofer op rust.