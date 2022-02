Pro-Ject lanceert volledig automatische en betaalbare platenspeler

Het Oostenrijkse Pro-Ject Audio Systems heeft de Automat-serie aangekondigd. Deze serie staat in het teken van volautomatische platenspelers die de naald op de plaat leggen en de toonarm na afloop terug naar laten keren rustpositie. Een kleine moeite, maar voor velen extra gebruiksgemak.

Het eerste lid van de nieuwe serie is de Automat A1, geleverd inclusief stofkap, element van Ortofon en een phono-versterker. De A1 is een volledig automatische platenspeler met elektronisch geregelde afspeelsnelheden van 33 en 45 toeren per minuut. De aluminium toonarm is 8,3-inch lang en voorzien van een met koolstofvezel versterkte antimagnetische armkop. Ook heeft het apparaat speciaal ontworpen draaitafelvoeten met siliconen demping. Het systeem is volledig mechanisch en wordt volledig uitgeschakeld wanneer de plaat wordt afgespeeld. Het enige dat je hoeft te doen is de afspeelsnelheid instellen en de start-knop indrukken.

De Automat A1 heeft een afmeting van 430 x 130 x 365 millimeter en een gewicht van 5,6 kilogram. De platenspeler is vanaf deze maand te koop voor een prijs van 399 euro.