Op zoek naar een hifi-set – luisteren bij iEar’

Persoonlijke benadering

Na het eerste kopje koffie en een rondje door de winkel schuif ik aan bij Freek, de eigenaar van iEar’. Met hem ga ik in gesprek over het imago van hifi-winkels dat bij sommige potentiële kopers nog bestaat en ik leg hem een aantal vragen voor waar deze beginnende hifi-enthousiastelingen mogelijk mee zitten.

Een van de belangrijkste drempels om een hifi-winkel niet te bezoeken is het gebrek aan kennis. Als je op zoek gaat naar de volgende stap in kwaliteit maar eigenlijk nog weinig weet over audio dan kan het intimiderend zijn om een winkel binnen te stappen waarvan je het idee hebt dat er alleen maar echte hifi-kenners rondlopen. Toch is dat zeker niet (meer) het geval, aldus Freek. Je hoeft volgens hem helemaal geen uitgebreide kennis van zaken te hebben als je binnenkomt. “Daar zijn wij als iEar’ voor en als de klant iets wil weten leggen we het uit. Het is niet de bedoeling dat we de klant overrompelen met termen, opties en specificaties. In eerste instantie gaat het om de ervaring, het luisteren naar de wensen en uiteindelijk het product vinden dat daar bij past. De kennis is bij ons aanwezig en we vragen wel altijd naar wat de klant heeft en wil, en op basis daarvan leggen we belangrijke zaken uit. Maar we gaan niet zomaar diep in op vermogen, impedantie, etc.” Sterker nog; de verkoper waarmee we later de luisterruimte ingaan geeft zelfs aan dat het leuker is om een klant met minder kennis van zaken wegwijs te maken. De klant die alles al weet, weet immers vaak ook al wat hij wil.

Al die specificaties van luidsprekers, receivers en andere componenten kunnen afschrikken, want waar moet je nu echt op letten? Volgens Freek is luisteren sowieso het belangrijkste. “Specificaties zijn secundair en specificaties moet je leren interpreteren. Zo wordt een hoog belastbaar vermogen vaak verkeerd geïnterpreteerd. Het betekent niet automatisch een beter geluid. Impedantie kan wel belangrijk zijn, zeker als je zelf al een versterker hebt, en het frequentiebereik zegt wel degelijk iets over de kwaliteit. Maar, ook hier hoef je als klant niets over te weten. De verkoper ontzorgt hierin en in principe komen deze specificaties niet aan bod, tenzij je hier als klant het fijne van wilt weten of specifieke wensen hebt”.

Als je op zoek gaat naar dat ultieme audiosysteem dan wil je natuurlijk dat het bij jou past. En aangezien audio heel persoonlijk is, hoe weet je dan zonder veel ervaring wat goed bij jou past? “Wat ben je gewend? Waarmee heb je al ervaring? En waar was je ooit van onder de indruk?” Freek geeft aan dat iEar’ met dit soort vragen de basis probeert neer te zetten, om vanuit dat punt te gaan kijken welke set er het beste bij de klant past. En dat hoeft niet meteen een schot in de roos te zijn. Het is een proces waarmee je samen met de klant steeds dichterbij dat systeem komt. “Puur een keuze maken op basis van muziekgenre is een misvatting”, aldus Freek. “Muziekgenre is echt een kwestie van smaak en vrijwel geen enkele luidspreker of versterker is gemaakt voor één specifiek genre. Als je een specifiek genre vaak beluistert kun je op basis daarvan wel een luidspreker of een aantal luidsprekers aanraden, met name wanneer de muzieksmaak vrij specifiek is. De meeste mensen houden echter van all-round prestaties. Je luistert immers vaak naar meerdere muziekgenres en niet geheel onbelangrijk; in de meeste gevallen zijn er meer mensen in huis, met ieder hun eigen muzieksmaak.”

Maar, hoe kan een winkel adviseren in iets dat zo persoonlijk is? Ik kan me immers voorstellen dat klanten zich overweldigd voelen door de vele mogelijkheden, opties en daarnaast ook nog de ‘verantwoordelijkheid’ om zelf het juiste te kiezen. “De klant is altijd leidend”, zo geeft Freek aan. “Je kunt helpen, maar adviseren doe je op basis van feiten en wat de klant aangeeft te ervaren of te wensen. De verkoper moet kunnen aanvoelen en interpreteren wat de klant ervaart en wenst, en op basis daarvan kan een gericht advies gegeven worden. Daarom is het ook zo belangrijk de tijd te nemen, als klant en als verkoper. De verkoper heeft echter ook de verantwoordelijkheid om de klant uit een ‘tunnelvisie’ te halen. Sommige klanten houden sterk aan één merk vast omdat ze ooit goede ervaringen met dat merk hadden, maar tijden en producten veranderen en dus is het de taak van de verkoper om je ook ‘out of the box’ te laten luisteren. En om een correct beeld te schetsen hebben we de meeste luisterruimtes ook niet volledig akoestisch geoptimaliseerd. Dat heb je thuis immers ook niet, tenzij je voor het echte high-end gaat. Op deze manier proberen we de ervaring zo dicht mogelijk bij de ervaring thuis te laten komen. En dan nog kan het heel soms gebeuren dat de uiteindelijke keuze niet geheel past binnen de verwachtingen of wensen. Dan is het natuurlijk altijd mogelijk om samen naar een oplossing te zoeken die wel past.”