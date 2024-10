Verslag: Visit iEar’ Tilburg & Rega

Rega is een van een handvol merken waarvan de naam bijna synoniem staat met ‘platenspelers’. Dat is wel sterk, want het Britse bedrijf begon pas in 1973 met de bouw van draaitafels en toonarmen. Veel later dan de meeste historische merken. Op korte tijd wist het echter een van de meest gewaardeerde namen op vlak van vinyl te worden. En dat met platenspelers die volgens een heel andere filosofie zijn gebouwd dan de meeste concurrenten. Inmiddels blijft Rega vanuit het zuiden van England alles ter plekke produceren. Het is echt een ‘Made in the UK’-merk. En niet alleen platenspelers, maar ook alles wat erbij hoort én heel wat andere hifi-producten. Versterkers, cd-spelers en zelfs speakers rollen er van de band. “Bij Rega denkt iedereen aan de draaitafels, maar ze doen nog veel meer. Hun versterkers zijn bijvoorbeeld echt heel goed”, horen we van oprichter Freek van Ham en bedrijfsleider Ron Geurts als we bij de iEar’-winkel in Tilburg langslopen. “In het VK zijn hun versterkers echt top of mind bij hifi-liefhebbers, hier is dat wat minder. Onterecht!”

Sinds een aantal jaar is iEar’ een heel overtuigde aanbieder van Rega. Het mag niet het enige platenspelermerk zijn dat je vindt in de Tilburgse en Amsterdamse winkels, we merken wel dat Freek en Ron er echt fan van zijn. “Het allermooiste aan Rega? Dat je echt, echt waar voor je geld krijgt”, zegt Freek met veel nadruk op die ‘echt’. “Ze hebben al een draaitafel vanaf 400 euro en dan heb je echt een mooi product.”