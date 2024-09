Audio Show iEar’ 2024: 16 en 17 november in Tilburg

Na het succes en de vele positieve reacties die iEar’ ontving op de acht eerdere edities van Audio Show iEar’, komt de leukste audio show ook dit jaar weer terug. Audio Show iEar’ 2024 biedt veel van het beste wat er op de audiomarkt verkrijgbaar is. Een prachtige gevarieerde mix van toegankelijke en betaalbare audioapparatuur tot en met exclusieve topproducten. Plaats van handeling is wederom het Willem II Stadion in Tilburg. Een fantastische locatie met genoeg parkeergelegenheid welke eenvoudig te bereiken is via de naastgelegen A58 of via de gratis pendeldienst vanaf Tilburg CS.

Primeurs & introducties

Audio Show iEar’ 2024 zal door aan aantal fabrikanten weer aangegrepen worden om hun nieuwste producten voor het eerst aan het grote publiek te introduceren. Dit jaar hebben we schitterende primeurs van oa. Marantz, Focal, Dali, Vivid Audio, Dynaudio, Monitor Audio en Bluesound. Dat wil je zeker niet missen, meer hierover lees je in de complete voorbeschouwing die medio oktober op FWD.nl zal verschijnen.

Gratis Beurscatalogus

Wil je opwarmen voor de show, vraag dan gratis het 120 pagina dikke showmagazine aan, je ontvangt deze dan gratis ca. 2 weken voor de show in je brievenbus. Aanvragen is mogelijk via: https://iear.nl/nieuws/beurscatalogus-aanvragen/

Deelnemers

Natuurlijk zorgt iEar’ ook deze editie weer voor een prachtig deelnemersveld. De importeurs en fabrikanten verzorgen prachtige demonstraties, diverse workshops en laten je kennis maken met al het moois wat er op audio gebied verkrijgbaar is. Deelnemende leveranciers en importeurs zijn:

Ardeno (audio / TV furniture)

Audio Technology Switzerland (Nagra audio)

CD Vinyl 4 U (LP & CD’s)

Dali Benelux (NAD, Bluesound, Dali)

Dimex (oa. Cambridge Audio, Nuprime, Silent Angel)

Dune Blue (oa. Meze, Feliks Audio, Hifiman, Canvas HiFi)

Dynaudio Benelux (Dynaudio, Auralic)

Fine Sounds (McIntosh, Sonus Faber, Rotel)

GP Acoustics (KEF, Hegel)

GVR Audio Import (Hana, Leema Acoustics, Acoustic Solid)

HNNY Benelux (oa. REL, Fyne Audio, Ortofon, PlenQ, ETI Research)

House of Music (oa. Artsound, Wiim, Elipson)

IsoAcoustics Nederland (IsoAcoustics)

Joenit (Rega, Totem)

Klankbart (oa. Optoma, Screen Excellence)

Latham Audio (Naim Audio, Focal, Chord Company)

Livet Audio (Inakustik, Hifi Rose, Piega)

Loewe (Loewe televisie)

Masimo (Denon, Marantz, Bowers & Wilkins, Classé)

Monitor Audio Nederland (oa. Monitor Audio, Transrotor, Roksan, Pathos Acoustics, Volumio)

Music2 (oa. Dr. Feickert, Reed, Van den Hul, Blumenhofer)

PAI audio video (Primare, Perlisten, Creaktiv, System Audio)

Pro-Ject Audio Systems (Pro-Ject)

Qobuz (Qobuz streaming audio)

Quartz AVA (oa. Trinnov, JL Audio, Sonance)

Servi-Q (Advance Acoustic, Elac)

Sony Benelux (Sony televisie)

Terrason Audio (Arcam, Vivid Audio, Esoteric, Grimm Audio, Audeze, Mola Mola)

The Quest Company (AudioQuest, Golden Ear)

Tonar (oa. Tonar, Nagaoka, Knosti, Grado)

Viertron (oa. Supra, Atoll, Meridian)

Yamaha Music Europe (Yamaha)

Audio Show iEar’ 2024