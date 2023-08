Denon lanceert 7.2-kanaals AVR-X1800H 8K AV-receiver

De Denon AVR-X1800H beschikt over zevenkanaals versterker, ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X en drie 8K HDMI-ingangen. Dolby en DTS voegen gevirtualiseerde hoogte- en surroundsoundeffecten toe aan 7.1-, 5.1- of 2.1-speakeropstellingen, zodat je je zonder speciale hoogte- of surroundspeakers midden in de actie op het scherm waant. Dolby Surround en DTS Neural:X upmixer laten content met minder kanalen beter klinken. De nieuwe av-receiver ondersteunt zeven luidsprekers met discrete high-current eindversterkers op alle kanalen en levert tot 145 W per kanaal.

Drie van de zes HDMI-ingangen en één uitgang zijn speciaal voor 8K. Ze ondersteunen 8K/60Hz, HLG, HDR, Dolby Vision, HDR10+ en Dynamic HDR passthrough tot een bandbreedte van 40Gbps. En elke gamingsessie wordt naar een hoger niveau getild door ondersteuning voor 4K120, Variable Refresh Rate (VRR), Quick Frame Transport (QFT) en Auto Low Latency Mode (ALLM) voor een game-ervaring zonder vertraging, indien aangesloten op geschikte game-apparatuur.

Muziek stream je in hoge resolutie door het hele huis met Wifi, Bluetooth en Apple AirPlay 2. HEOS Built-in maakt draadloos streamen via de populairste muziekstreamingdiensten, waaronder Spotify, Amazon Music HD, Tidal en meer, gemakkelijk.

Advertentie

De AVR-X1800H (ook leverbaar als AVR-X1800H DAB met ingebouwde DAB-tuner) is vanaf begin oktober verkrijgbaar vanaf €799.00 (€849.00 voor de AVR-X1800 DAB).