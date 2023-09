Nieuwe uitgave: Music Emotion september 2023

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER:

Bowers & Wilkins 801 D4 Signature – De kunst van het weglaten

Wie een model uit de huidige Bowers & Wilkins 800 D4- of vorige D3-generatie bezit of ooit zelf heeft gehoord, weet dat dit indrukwekkend transparante, snelle en accurate weergevers zijn. Toch is dit heel lang niet de kenmerkende weergave van dit iconische Engelse merk geweest. Tijdens de periode van de 800 D2-generatie en daarvoor, stond het merk immers bekend om zijn bijzonder muzikale en klankkleurrijke weergave. Een geluidssignatuur die luisteraars decennialang in hun ban hield door de specifieke aantrekkingskracht. Door de introductie van de volstrekt ongekleurde en supersnelle 800 D3-modellen ontstond een ware aardverschuiving en hadden sommigen het gevoel dat de stap te groot was. Met de al duidelijk meer vloeiende en melodieus presterende 800 D4-generatie, gaf het merk ogenschijnlijk gehoor aan deze vraag. De hamvraag is nu wat de onlangs geïntroduceerde top-of-the-line 801 D4 Signature hier nog aan toe kan voegen.

Advertentie

DEZE EDITIE STAAT WEER VOL MET TESTEN:

Technics SL-G700M2 – Schijven en streams welkom

Streamen is wellicht de populairste manier om naar muziek te luisteren. Maar wat doe je met die oude cd-collectie? De SL-G700M2 is een toestel dat je niet dwingt tot kiezen voor het een of het ander. Deze veelzijdige speler lust even graag sacdís en cdís als een stream van Spotify.

Crystal Cable Minissimo – Grandissimo!

Als je geluk hebt ben je in je leven een enkele keer als reviewer getuige van een zo grote ontwikkelingsstap bij weergevers, dat deze daarna wereldwijd op de gehele luidsprekerindustrie en verdere toekomst van nieuwe producten van grote invloed is. In de praktijk komen we vaker evolutiestapjes tegen, die ook steeds weer leiden tot kleine verbeteringen ten opzichte van vorige versies. Nu heeft zich bij Crystal Cable echt zoín grote stap aangediend, ontstaan door een mix van innovatief denken buiten de kaders, toonaangevende ingenieurskennis, wetenschappelijk onderzoek en, vooral, luisteren met muzikale oren.

Ilumnia Vocalis MK2 – In illustere voetsporen

Na recent een poos met de indrukwekkende Boenicke W5 SE-luidsprekers te hebben geleefd, is het in deze editie de beurt aan een net zo verrassend paar weergevers. Dit keer niet afkomstig uit Zwitserland of de Verenigde Staten, maar lekker dichtbij van onze zuiderburen. Al in de jaren tachtig en negentig werd het muziekminnende publiek verrast door prachtig innovatieve en bijzondere creaties uit deze contreien. Wie de vijftig is gepasseerd kent doorgaans vast nog wel de Etude-luidsprekers van de getalenteerde Marc van Moerbeke. Om over de prachtige ëtelefoonhoorní Synthese-modellen van Ivan Schellekens nog maar niet te spreken. Hoewel de hoogtijdagen van deze beide voorhoedelopers alweer een poos achter ons liggen, is er sinds 2017 opnieuw sprake van zoín intrigerend vernieuwend merk. Misschien niet geheel verrassend is het een onderneming die wederom uit BelgiÎ afkomstig is en die net als bovengenoemde namen door innovaties het medium ‘luidspreker’ herdefinieert.

ATC CDA2 Mk2 – ATC’s sterke systeembasis

De compact disc is bezig aan een voorzichtige revival en is zeker voor klassieke muziek nooit wegge-weest. De ene na de andere fabrikant komt met nieuwe Super Audio cd-spelers en loopwerken. Zo ook het Engelse ATC. De CDA2 Mk2 is een combinatie van een voorversterker, cd-loopwerk, con-verter en hoofdtelefoonversterker. Een actieve luidsprekerset of een eindversterker met passieve weer-gevers maken het systeem compleet.

T+A Solitaire T – Noise-cancelling kan niet luxueuzer

Advertentie

Als merk streeft T+A altijd naar het summum van wat technisch mogelijk is en naar een compromisloze geluidskwaliteit. Maar wat gebeurt er als de R&D-afdeling de opdracht krijgt om een draadloze koptelefoon met noise-cancelling te ontwerpen?

MSB Premier DAC, Premier Digital Director en S202 – Extreme (natuurlijke) resolutie door ongekende synergie

Super Audio CD (SACD) is een optische disc die werd geÔntroduceerd in 1999. Het was ontwikkeld door een samenwerking tussen Philips en Sony en was bedoeld als de opvolger van de Compact Disc (CD). Inmiddels weten we allemaal hoe dit is verlopen en ÈÈn van de redenen waarom het nooit het beoogde succes is geworden, is veroorzaakt doordat de gemiddelde consument geen of bijna geen verschil tussen beide formaten waar kon nemen. Inmiddels staan we met beide benen in het streaming audio-tijdperk en wordt muziek wederom in verschillende resoluties aangeboden. Maar waarom is daar op zo weinig systemen daadwerkelijk wat van terug te horen? Het antwoord komt van niemand minder dan het Amerikaanse MSB Technology. Niet allen ÈÈn van de wereldmarktleiders op het gebied van digitale dataverwerking bij audioproducten, maar ook in staat om alle schakels, inclusief de versterking, zelf in eigen huis te ontwikkelen en produceren.

Panasonic TX-65MZW2004 (NL) / TX-65MZ2000 (BE) – Superieur

beeld én geluid

De Panasonic TX-65MZW2004 (TX-65MZ2000 in BelgiÎ) springt om meerdere redenen in het oog. Om te beginnen maakt hij gebruik van het nieuwe OLED-paneel met microlens array, zodat je spectaculaire helderheid mag verwachten. Daarnaast is er uitgebreide aandacht voor goede audio, dankzij een ingebouwde luidsprekerarray, getuned door Technics. Doe er het Panasonic-oog voor beeldkwaliteit bij en een focus op gamingprestaties en we hebben redenen genoeg om deze te testen.

REPORT: Bezoek Elipson (AV Industry) – “We mikken altijd op

een prijskaartje dat niet overdreven is”

Frankrijk staat bekend voor vele dingen: de cultuur, de wijn, de kazen. En voor hifi? Toch wel, want het land herbergt heel wat grote namen op audiovlak. Elipson is een van de bekendste. We trokken naar Parijs om AV Industry te bezoeken, het moederhuis van het oudste luidsprekermerk van dit land. En nog veel meer, ontdekken we ter plekke.

SHOW: Audio Show iEar’ 2023 – Een prachtige gevarieerde mix

COLUMN: Magical musical summer

Advertentie

PRODUCTNEWS

Wilson Audio Sasha V – Introductie

Wilson Audio introduceert de allernieuwste Sasha V – de essentie van de Sasha gecombineerd met het beste uit de Alexia V en Alexx V.

Bowers & Wilkins 800-Serie Signature – Vakkundig vervaardigd. Verfijnd. Geperfectioneerd.

Harman International 70 jaar!

Harman International viert dit jaar met trots zijn 70e verjaardag. Het audiomerk staat dankzij een rijke historie synoniem voor akoestische en esthetische perfectie. In de afgelopen 70 jaar heeft het merk Harman Kardon vorm en functie perfect samengebracht door prachtig bekroond design te combineren met een rijke, meerlaagse geluidsprestatie die diepte en dimensie toevoegt aan iedere gelegenheid. Waardoor het gewone wordt verheven tot iets buitengewoons.

INTERVIEW: Ashley Solomon & Peter Spohr (The Spohr Collection)

Recent introduceerde Channel Classics een tweetal releases op cd uit: ‘The Spohr Collection’. Beide releases zijn besproken in Music Emotion. Ashley Solomon, oprichter en dirigent van Florilegium, speelt op deze producties mee als solist op historische fluiten. Ondergetekende bezocht in een informele setting Ashley, Peter Spohr en enkele leden van Florilegium.

BACKGROUND: Wat is spatial audio?

Dankzij Apple en Sonos is de term ëspatial audioí of ëruimtelijke audioí uitgegroeid tot een hypeterm. Maar wat wordt daar precies mee bedoeld? En hoe zit het nu eigenlijk met muziek en surroundgeluid?

REVIEWS: Muziektips Theo Wubbolts & Ruud Jonker – Diverse (sa)cd/lp-recensies

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/audio/ verschenen publicaties van Music Emotion.