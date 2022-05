Nieuwe uitgave: Music Emotion juni 2022

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

Deze editie staat weer vol met testen:

Op de cover: Roksan Attessa

Integrated Amplifier en CD Transport: Iemand met de naam Attessa staat bekend als een mentor, iemand die anderen comfort biedt, vertrouwt op logisch denken en oog heeft voor details. Eigenschappen die zich met een beetje inlevingsvermogen vertalen naar de nieuwe apparatuur van Roksan in de Attessa-lijn. Deze fraaie geluidsapparatuur leidt je als mentor terug naar vinyl en de compact disc, maar gaat ook moderne mogelijkheden met streaming niet uit de weg. Dit is de apparatuur die je wilt hebben, maar waarschijnlijk zit je nog in de ontkenningsfase. Twee componenten uit deze lijn bezochten de luisterruimte.

Platenspeler: Argon Audio TT-4: Volledige platenspeler uit de middenklasse

Alles-in-één soundbars : Bowers & Wilkins Panorama 3: Kracht & veel souplesse: Met de Panorama 3 wil Bowers & Wilkins de lat voor alles-in-één soundbars weer wat hoger leggen, inclusief ondersteuning voor Dolby Atmos en een design dat bij de huidige interieurs past. Toch staat minimalisme centraal. In deze review testen we de Panorama 3 om te zien of die lat daadwerkelijk hoger gelegd wordt.

Achtkanaalsversterker: Primare A35.8: Acht keer meer spierballen: De veeleisende stereoliefhebber kon al bij Primare terecht voor de A35.2-eindversterker als aanvulling voor zijn high-end PRE35-voortrap. Met de A35.8 gaat het Zweedse merk nog een stapje verder, en verwent het zowel muziekliefhebbers op zoek naar ultieme vermogen als lui die een thuisbioscoop op hoog niveau bouwen.

Luidsprekers: Estelon YB Mk II: Klanksculpturen met een ziel

Geïntegreerde versterker: WE91E: Altijd dynamisch en ritmisch aanstekelijk: Western Electric werd oorspronkelijk opgericht in 1869. Op dat moment droegen uitvinder Elisha Gray en ondernemer Enos Barton elk 2.500 dollar bij en openden zij een winkel in Cleveland, Ohio om elektrische onderdelen te maken. Hun verhuizing naar Chicago maakte vervolgens de weg vrij voor een legendarische toekomst met Bell Telephone, Bell Labs, AT & T en Westrex.

Productnews: Dynaudio Special Forty, KEF LS60 Wireless, Siltech & Crystal Cable, Bluesound Hub

Report: I/50 Primeur bij de Audio Research importeur: Visueel aantrekkelijk, eenvoud in functie en muzikaal subliem: In april brengt Music Emotion een gezellig bezoek aan importeur Reference Sounds in Almere. We zijn hier uitgenodigd om de splinternieuwe I/50 geïntegreerde versterker van Audio Research te komen beluisteren. De introductie én primeur van een bijzondere versterker die na een lange periode van (on)geduldig wachten zijn weg naar Almere heeft gevonden.

Background: De DAT-recorder: Schim in de hifi-historie

Brandstory: AudioQuest: “We zetten alles op de beste service leveren” Vijftien jaar geleden schakelde AudioQuest in onze contreien een versnelling hoger door een eigen afdeling te openen. Inmiddels is het kabelmerk zowat de grootste van de Benelux geworden. Het geheim achter die steile opmars? “Service.”

Reviews: Muziektips Ruud Jonker Diverse (sa)cd/lp-recensies

Interview door Richard Helwig:Tim Akkerman over zijn losse componenten: ‘Het is leuk om het lekker gestapeld te hebben. Dat ouderwetse gevoel van die kabeltjes aansluiten.’

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/audio/ verschenen publicaties van Music Emotion.