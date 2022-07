Nieuwe uitgave: Music Emotion juli / augustus 2022

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

Op de cover: Trafomatic Audio Rhapsody PSE 300B geïntegreerde buizenversterker

Het is 26 maart 2022 en in de Rhapsody villa aan de Borneolaan maakt eigenaar Harry van Dalen zich op voor een hopelijk wederom gloedvol showweekend. Eenmaal in de luisterruimte lijkt het in eerste instantie om de fraaie Franco Serblin Ktêma weergevers te gaan. Prachtig gestileerde Italiaanse meesterwerken die zijn vervaardigd uit een combinatie van gepolijst aluminium, kunstig bewerkt hout en liefdevol bewerkt leer. Ondanks dat de andere onderdelen van deze setup ook interessant zijn, wordt mijn aandacht echter meteen als een magneet naar de pontificaal opgestelde, in opvallend warme ‘Sunburst Orange’ metallic lak uitgevoerde buizenversterker getrokken. Het is liefde op het eerste gezicht wat wordt veroorzaakt door de zeldzaam spannende combinatie van oude en nieuwe stijlelementen. Want waar vind je tegenwoordig nog een geïntegreerde versterker met een dubbele 300B eindbuis bezetting, topkwaliteit trafo’s, omschakeling tussen twee verschillende types 300B’s en dat alles verwerkt in een prachtig aantrekkelijke en eigentijdse behuizing.

TESTEN

Luidspreker: Arpeggio Acoustic Opus 1

Luidspreker: Bowers & Wilkins 803 D4 – Een ‘verfijnde’ luidspreker

Music Emotion ontvangt net na de jaarwisseling van Sound United de uitnodiging om eens op ons gemak thuis naar de prachtige nieuwe Bowers & Wilkins 803 D4 te luisteren. We kennen de eerdere generatie en deze fijn geslepen diamant van de vierde generatie staat hoog op ons wensenlijstje. Een moment waar we met spanning naar uitkijken dus.

Luidspreker: Sonus faber Guarneri Tradition – Amore per la vita

Er bestaan enkele luidsprekerfabrikanten die luidsprekers bouwen die meer dan bijzonder zijn. Die niet alleen audiofiele geluidskwaliteit bieden, maar ook als verschijning een onuitwisbare indruk maken. Sommige zijn ware sculpturen, van een kwaliteit die je alleen terug ziet in toonaangevende musea. Andere vertonen een afwerkingsniveau en een kwaliteitsuitstraling die vergelijkbaar is met de allerfijnste muziekinstrumenten in de wereld. De Italiaanse fabrikant Sonus faber, ooit in 1983 opgericht door wijlen de legendarische Franco Serblin, behoort tot deze selecte groep. De Homage Tradition Collection is misschien wel de meest iconische groep luidsprekers, die in het Italiaanse Arcugnano wordt gemaakt en bestaat uit de lijnen Amati, Guarneri, Vox en Serafino. Er is geluisterd naar wat sommigen wel qua uiterlijk de mooiste luidspreker ter wereld noemen: de Sonus faber Guarneri Tradition. Of dit ook geldt voor de geluidskwaliteit? We gaan het zien én horen.

Luidspreker: Dynaudio Contour 20i – Pure klasse!

De Dynaudio Contour 20i die ik van de importeur ter beschikking heb gekregen is al eventjes op de markt, maar ze willen hem graag nog eens voor het voetlicht brengen. Dynaudio is een luidsprekermerk dat het niet nodig acht om telkens met nieuwe modellen of verbeterde versies op de proppen te komen tenzij er wezenlijke verbeteringen te noteren zijn. Deze 20i is de verbeterde versie van de oorspronkelijke versie. De klankmatige verschillen tussen beide kan ik niet duiden omdat ik nooit de Contour 20 in huis gehad heb. Het is sowieso gevaarlijk om op basis van je geheugen uitspraken te doen. Alleen als je beide naast elkaar, onder gelijke omstandigheden kunt beluisteren is er iets zinnigs over te zeggen. Met de eerdere ervaringen van Dynaudio-speakers in het achterhoofd ben ik dan ook zeer nieuwsgierig hoe de Contour 20i presteert.

Luidspreker: Canton Reference 7 K – Gedreven en passievol

De Reference 7 K is de op een na kleinste vloerstaander uit Cantons hoogste luidsprekerfamilie. Nou ja, ‘klein’. Het is best wel groot, al presenteert deze Duitser dankzij een magistrale pianolak en een gebogen lijnenspel nog bescheiden. Het speelt in elk geval groots.

Platenspeler: Thorens TD 1500 – Een geslaagd modern eerbetoon

De Thorens TD 1500 is de nieuwste platenspeler van deze – tegenwoordig Duitse – fabrikant. Hij vult het prijsgat tussen hun spelers in het instapsegment en de ‘high end’ modellen TD 1600/1601 en TD 124 DD. En net zoals de TD 1600 een hommage was aan de TD 160, en de TD 124 DD aan de TD 124, zou je de TD 1500 een eerbetoon aan de TD 150 kunnen noemen. Met de TD 1600 heb ik prachtige muzikale uren doorgebracht toen ik hem eind 2020 voor Music Emotion recenseerde. Nu staat de TD 1500 hier, om antwoord te geven op de vraag of hij evenveel analoge vreugde zal brengen.

Aurender A200 – Bereikbare streamer, server, voorversterker en dac

In de luisterruimte staat de Aurender A200. De consument kan met dit apparaat beschikken over een streamer/server die nu ook in een bereikbaarder budgetklasse over een ingebouwde converter beschikt. Het apparaat is hier uitgebreid beluisterd en natuurlijk ook nog stiekem aangesloten op enkele externe (en ook professionele) converters.

REPORT

High End 2022 – De trends (Jamie Biesemans)

Een groot deel van de audiowereld keek uit naar de 2022-editie van de High End-beurs in München. Hoewel de grootste hifi-beurs ter wereld onverwacht concurrentie kreeg van ISE, omdat deze uitzonderlijk van februari naar mei verhuisde, was er toch veel te zien. Dit zijn de overkoepelende trends.

Reference Sounds: Experience in de polder

In deze story een luisterimpressie van de Dan D’Agostino Relentless eindversterkers, de Momentum voorversterker en de Wilson Alexx V luidsprekers. Als u moet vragen hoeveel dat bij elkaar kost, dan komt u waarschijnlijk wat tientjes te kort. Zelfs voor uw auteur zijn er elk jaar wat weekenden waarin iets minder wordt uitgegeven aan hifi-spulletjes. Toch is het in het kader van een positieve ontwikkeling van je ego belangrijk om eens naar zo’n set te luisteren. Je wordt er bescheidener van. Maar, in vergelijking met het hier aanwezige standaard Kenwood-setje, biedt het toch nieuwe inzichten over audiofiel geluk, realiteitsweergave, de aard der dingen en de zin van het bestaan.

High End 2022 – Een paar impressies… (Theo Wubbolts)

DALi & Monitor audio: Verrassend high-end

Is het verrassend dat een premiummerk als het Nederlandse Kharma, Avantgarde of Estelon in München op de High End-beurs uitpakt met heel kostbare, luxueuze luidsprekers? Niet bepaald, dat is nu eenmaal wat die merken goed doen. Maar dat de succesvolle mainstream-merken DALI en Monitor Audio zich op het terrein van de ware high-end waagden, dat deed ons toch opkijken.

PRODUCTNEWS

McIntosh MCD12000 (sa)cd-speler

KEF LSX II Wireless hifisysteem – Een statement

Toen Raymond Cooke in 1961 KEF oprichtte, stond het leveren van akoestische kwaliteit centraal. De combinatie van zijn drive met de voortdurende innovatie en ontwikkeling van draadloze technologie, heeft geleid tot de creatie van het LSX II Wireless hifi Systeem. Met hifigeluid, talrijke aansluitingsmogelijkheden, gebruiksgemak en een eigentijds design is home-entertainment nog nooit zo toegankelijk geweest.

Yamaha TW-ES5A & TW-E7B: Twee nieuwe in-ears

COLUMN Een nieuwe wind in audio (Gabi Rynveld)

INTERVIEW

Ruud Jonker in gesprek met Omar Tomasoni ‘A trumpet is after two minutes

very boring’

Werner Ero in gesprek met 25 jaar muziekplatform The Spirit of Turtle – Springplank voor ultiem genieten

Hoewel de meeste mensen doorgaans niet stilstaan bij de wijze waarop hun muzikale software tot stand is gekomen, gaat dit verhaal daar wel over. Beter gezegd gaat het over een man die al in een heel vroeg stadium een geheel eigen visie ontwikkelde over de wijze waarop hij zelf de materie aan zou pakken. Ik heb het dan natuurlijk over niemand minder dan opname engineer en producer Bert van der Wolf, zijn onorthodoxe werkwijze en zijn vooral voor klassiek- en jazzliefhebbers buitengewoon interessante muziekplatform: The Spirit of Turtle. Turtle Records® is het label waar het inmiddels 25 jaar geleden allemaal mee is begonnen en biedt vandaag de dag, behalve ultrahoge resolutie stereo- en meerkanaalsweergave, sinds kort ook muziekproducties in het levensecht klinkende Auro-3D 9.1-formaat aan. Een verhaal over doorzettingsvermogen, passie, kennis en een diepgaande liefde voor het vak.

REVIEWS Muziektips Ruud Jonker Diverse (sa)cd/lp-recensies

