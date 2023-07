Nieuwe uitgave: Music Emotion juli 2023

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER



McIntosh MC451 – A wise man limits his appetites…

McIntosh doet al 74 jaar nauwelijks concessies aan kwaliteit en handhaaft nog trouw de huisstijl. Er is waarschijnlijk geen ander merk dat een zoín herkenbare bijdrage bood aan de pop- en filmcultuur. Onder andere Kim Basinger, Harrison Ford, Jack Nicholson en Michelle Pfeiffer werden in de films vergezeld door smaakvolle apparatuur van dit merk. Hoe u stijlvoller door het leven kunt gaan wordt duidelijk in de onderstaande review en leidt ongetwijfeld tot de aanschaf van de nieuwe MC451.

DEZE EDITIE STAAT WEER VOL MET TESTEN

Klipsch The Sevens – Een relatief betaalbare alles-in-één-oplossing

Het Amerikaanse merk Klipsch, bij veel, wat oudere, muziekliefhebbers bekend van de grote hoornluidsprekers. Kasten die in de hoeken van de luisterruimte opgesteld dienden te worden en door het hoge rendement, grote drivers en de hoorn voor de hoge tonen een echte live beleving konden bewerkstelligen. Ooit mocht ik ze beluisteren bij de toenmalige importeur in Loosdrecht. Een sensatie die me altijd is bijgebleven. Ik ben dan ook zeer nieuwsgierig of de Klipsch The Sevens die ik ter recensie ontvangen heb eenzelfde karakter hebben.

Matrix Audio Element P2 Audio Power Amplifier & Element X2 Music Streamer – Met Matrix Audio ‘into the music’

De Nederlandse audioconsument kenmerkt zich door zeer conservatief koopgedrag. Al vijftig jaar wordt dezelfde trits aan merken verkocht in winkels die vrijwel allemaal hetzelfde assortiment voeren. Deze angst voor vernieuwing maakt dat er veel producten zijn die onopgemerkt blijven, maar vaak een enorme kwaliteit hebben. De buiten de ëusual suspectsí bewegende merken worden vaak door webshops aangeboden en door sommige fysieke winkels die iets avontuurlijker zijn. Magna Hifi is een webwinkel en komt met het jonge, maar uiterst succesvolle merk Matrix Audio. Een muziekserver en eindversterker doen inmiddels dienst in een van de luisterruimtes.

Martin Logan Motion F20 – Eindeloos genieten

De merknaam MartinLogan heeft sinds zijn oprichting een legendarische reputatie opgebouwd. Met de introductie van de conventionele Motion-serie verrast de fabrikant vriend en vijand. Deze Motion-serie is voor 2023 geheel vernieuwd. Music Emotion ontvangt de F20-vloerstaanders met een bescheiden formaat. De prestaties? Allesbehalve bescheiden.

Soulnote Serie 3 – Perfectie uit het Oosten

Het komt tegenwoordig niet meer zo vaak voor dat je bij een review matige of slechte apparatuur tegenkomt. Elektronica is steeds beter geworden en zo langzamerhand heeft elke nieuwe component wel mooie specificaties zoals een geweldig frequentiebereik, lage vervorming en goede signaal-ruisafstanden. Over het algemeen klinkt het ook allemaal best goed. Ook in het duurdere segment lijkt dit zo te zijn. High-end apparatuur ontloopt elkaar niet meer zoveel in geluidskwaliteit en de grootste invloed is mijns inziens nog de som der delen: het zorgvuldig afstemmen van alle onderdelen in de hifi-installatie, van kabels tot absorbers. Maar heel soms kom je nog iets bijzonders en onderscheidends tegen, zo niet iets unieks. Bij Soulnote is dat het geval. Een verhaal van een kennismaking met een heel bijzondere hifiset en een gedreven muziekliefhebber.

Yamaha R-N800A & NS-600A – Supervolledige receiver met muzikale toets

Met zín lichtgevende VU-meters wist de Yamaha R-N2000A vorig jaar al te verleiden. Een fraai toestel, maar wel niet zo goedkoop. Voor bescheidenere budgetten is er sinds dit voorjaar de R-N800A, een receiver met iets minder vermogen maar wel dezelfde streamingopties Èn YPAO-kamercorrectie. Het Japanse merk voorziet meteen ook speakers die goed bij de R-N800A (of andere versterkers) moeten passen.

REPORT

Primare Experience bij Sowell Hifi in Gorinchem

Music Emotion brengt in het voorjaar van 2023 een bezoek aan Sowell Hifi in Gorinchem. Het bezoek staat in het teken van twee hoogwaardig presterende merken; het Duitse Audio Physic en het Zweedse Primare. Sowell Hifi heeft twee mooie sets samengesteld die klanktechnisch ook nog eens goed bij elkaar passen. Uw auteur legt zijn oor te luisteren. Kunnen beide sets de muzikale emotie ongetemd overbrengen?

Grimm MU2 – Het nieuwste sprookje van Grimm Audio

Voor de introductie van een nieuw product mag je ons altijd bellen. Vooral als het uit de stal komt van Eelco Grimm en Guido Tent. Of Eelco familie is van de Gebroeders Grimm, de Duitse sprookjesschrijvers, weten we niet. Dat hij samen met zijn kompaan Guido Tent bij Grimm Audio sprookjesachtig goede audioapparatuur ontwerpt, weten we wel.

High End München 2023 – De succesvolste High End-beurs ooit

Ondanks de afwezigheid van een aantal grote namen was High End M¸nchen (HEM) ook dit jaar heel druk bezocht. Het was zelfs de succesvolste editie ooit. En vooral: er waren toch weer een aantal opmerkelijke productpresentaties.

High End München 2023 – Wereldwijde tentoonstelling

De voor mij 23ste High End M¸nchen zit er weer op. Na een korte aansluitende vakantie in het Salzkammergut alwaar het fijn touren is op de fiets en een concertbezoek aan de Dresdner Musikfestspiele ñ er gaat niets boven live – is het tijd om de balans op te maken. Deze keer bezocht ik alleen de twee dagen waarop vertegenwoordigers van handel en industrie en de pers tot het beursterrein werden toegelaten, terwijl de zaterdag en zondag de ëconsumentí haar of zijn oortjes te luisteren mocht leggen.

INTERVIEW

Terry Medalen (Primare) – Mensen blijken gek op bi-amping”

De lancering van de SPA25 was een krachtig signaal dat het weer tijd was om Primare een naam op gebied van surround te maken. Op High End M¸nchen sprak ik met Terry Medalen van het Zweedse bedrijf over de volgende stap: de SP25. En over een upgrade die bestaande stereoliefhebbers heel gelukkig moet maken.

THE DEALER: A Tube High Fidelity – Meer dan alleen buizenversterkers

Ook al zijn ze niet meer zo sterk in het landelijke straatbeeld vertegenwoordigd als zoín twintig jaar geleden, gelukkig zijn ze er nog steeds. Van die mooie en soms zelfs bijzondere audiowinkels. Detaillisten waar je als muziekliefhebber nog steeds bij gaat watertanden en waar je ook welkom bent als je niet meteen wat wilt kopen. In deze laatste categorie mogen we ook het in Almere gevestigde A Tube High Fidelity rekenen. Hoewel het fraaie en onder moderne architectuur gebouwde pand aan de Televisieweg 60 pas recent in gebruik is genomen, was de start van deze winkel alweer zoín vijf jaar terug. Daar had het vierkoppige winkelteam 200 m2 tot zijn beschikking, terwijl dat in het nieuwe onderkomen is vergroot tot een royale 800 m2. Music Emotion ging op bezoek bij deze relatieve nieuwkomer en maakte kennis met zowel een aantal bekende als minder bekende merken.

S&Sseeing: Bezoek aan huis – De rijkswachter met het Lenco-museum

“Een goede platenspeler is loodzwaar, zit eenvoudig in elkaar en komt bij voorkeur uit Zwitserland.” Aan het woord is Ivan van Parijs, vinylverzamelaar en beheerder van de Facebookgroep ‘Vintage Audio Vlaanderen’. De voormalige rijkswachter – sectie drugs – is een echte Lenco-specialist, met een museumwaardige verzameling.

Reviews: Muziektips Ruud Jonker Diverse (sa)cd/lp-recensies

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/audio/ verschenen publicaties van Music Emotion.