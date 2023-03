Nieuwe uitgave: Music Emotion april 2023

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

AV-receiver: Primare SPA25 Prisma – Even sterk in muziek als surround

De voorbije jaren heeft Primare de nadruk gelegd op het vernieuwen van zijn stereo-aanbod. Met de lancering van de SPA25 Prisma-AV-receiver keert het terug naar de thuisbioscoop. In tussentijd is er op vlak van surroundbeleving wel hÈÈl veel veranderd. Lukt het de Zweden om een geslaagde rÈentrÈe te maken?

Advertentie

Luidsprekers: KAD K7-EVO – Actieve muziekweergever met autoriteit

Het in Apeldoorn gevestigde Kaempfer Audio Design ofwel ‘KAD’ is een jong en innovatief bedrijf dat spettert van ambitie. Oprichter en eigenaar Ernest Kaempfer heeft recentelijk de laatste hand gelegd aan zijn nieuwe actieve topmodel, de KAD K7-EVO. De redactie van Music Emotion is uitgenodigd om hier eens op het gemak naar te komen luisteren.

Alles-in-èèn muzieksysteem: Atoll SDA300 Signature – Eén voor allen, allen voor één

De Atoll SDA300 Signature is een alles-in-èèn muzieksysteem. Een geïntegreerde versterker die ook een D/A-converter en een netwerkspeler aan boord heeft. Niet de zoveelste op rij, maar een nobele musketier van goede Franse afkomst die tot veel meer in staat is dan je zou denken.

Draadloze oortjes: Bowers & Wilkins Pi7 S2 – Oortjes mikken op de top

Voor draadloze oortjes met een hoger luxegehalte en premiumfeatures moet je bij Bowers & Wilkins zijn. Het Britse hifi-merk vernieuwt nu zín TWS-vlaggenschip danig met een S2-generatie. Die pakt onder meer uit met een case die dubbelt als zender en een beter batterijleven.

Luidsprekers: JBL 4305P- Kleine actieve JBL’s met veel vermogen

Voor wie geen massa’s kabels en apparatuur in de woonkamer duldt, heeft JBL de compacte 4305P-luidsprekers met streaming in hun programma. Deze uitdagers voor Sonos en de LS50 Wireless II van KEF beloven Èchte stereo, een studio-uitstraling en dynamische prestaties zoals je van JBL kunt verwachten.

Koptelefoon: Sennheiser HD 660S2 – Moderne interpretatie van een headfi-klassieker

De HD 660S verscheen enkele jaren geleden als opvolger voor de HD 650, een open koptelefoon die nog altijd geldt als een benchmark. Maar blijkbaar vond Sennheiser het nodig om een HD 660S2 uit te brengen. Een kleine aanpassing qua naam, maar is er veel veranderd qua prestaties en sound?

Advertentie

AV-receiver: Denon AVC-X4800H – Optierijk en toch gebruiksvriendelijk

Met de AVC-X4800H presenteert Denon een zeer volledige en krachtige AV-receiver waarmee je al een heel uitgebreide thuisbioscoop kunt bouwen. En het is niet zomaar een kleine update voor de AVC-X4700H van vorig jaar. De nieuwe receiver brengt heel wat nieuwe functies, inclusief ondersteuning voor vier subs en Dirac.

BACKGROUND: Lossless via Bluetooth

Van alle streamingopties werd bluetooth beschouwd als de minderwaardige keuze. Door het verschijnen van aptX Lossless komt daar echter verandering in. Maar hoe kun je nu in hoge kwaliteit muziek streamen over bluetooth? En wat met hi-res audio?

INTERVIEW: Hans van Maanen (Temporal Coherence) – Meetsignalen die muziek simuleren

Temporal Coherence en samenwerkingspartner Hepta Design Audio mogen dan geen grote bedrijven zijn, maar in essentie draait hier alles om pure geluidskwaliteit. Het is een keuze. Of je bent keihard commercieel bezig en je ëkooptí de markt met een enorm advertentie-offensief en vaak een dosis marketingonzin, of je bent bevlogen door kwaliteit en de zoektocht naar de aard van geluidsreproductie. Het bestoken van de markt is geen vrijbrief om slechte kwaliteit te leveren. De concurrentie is snoeihard en er zijn te veel merken en producten. Wie geen kwaliteit levert maakt weinig kans. Uw auteur praat met Hans van Maanen.

REPORT: Introductie nieuwe Naim Classic 200-serie en Focal Vestia

In januari 2014 vond tijdens de toenmalige CES in Las Vegas de introductie van de Naim Statement plaats. Een tot op de dag van vandaag nog altijd bijzondere en tot de verbeelding sprekende versterkercombinatie. Buiten het schitterende visuele statement was het ook in technologisch opzicht de trots van Naimís hoofdontwerper Steve Sells. Twee jaar later was het de beurt aan de tweede generatie van de bijzonder succesvolle all-in-one Naim Uniti- en Mu-so-series. Modellen die binnen een prijsgunstigere opzet hetzelfde nieuwe gedachtegoed mochten gaan uitdragen. De fans van het beproefde concept van de Classic-lijn moesten echter meer geduld hebben. Maar inmiddels is het wachten voorbij en zag begin dit jaar eindelijk een compleet vernieuwde serie het levenslicht. Op 16 en 17 februari jl. vond bij importeur Latham in het Noord-Brabantse Alphen de Nederlandse introductie plaats met de eveneens nieuwe Focal Vestia-luidsprekermodellen als niet te onderschatten ërunner upí.

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/audio/ verschenen publicaties van Music Emotion.