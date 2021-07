Nieuwe uitgave: Music Emotion 7 2021

Deze extra dikke editie staat weer vol met reviews, van onder meer de Dynaudio Confidence 50, ELAC Solano FS287 en Dutch & Dutch 8c luidsprekers. Ook de svs 3000 Micro & SB-1000 Pro subwoofers en Bluesound PowerNode multiroomversterker komen aan bod. Daarnaast bespreken we de Audiolab 8300A en Rotel Michi X3 geïntegreerde versterkers, de Stax SRM-700T & SRM-700S drivers, de Atoll SDA 200 Signature all-in-one streamer, de LessLoss Firewall 640x lichtnet reinigingsmodule en de Teufel Cinebar 11 (2021).

In dit nummer hebben we ook een interview met Raymond van Barneveld, onder meer over zijn Devialet speakers. Nieuws is er over de Solstice Special Edition en we gaan op bezoek in Italië bij Sonus faber & Maserati. De column van deze editie gaat over Celebrating Music. Daarnaast lees je ook de nieuwste muziektips van Theo Wubbolts en Ruud Jonker.

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/audio/ verschenen publicaties van Music Emotion.