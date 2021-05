Nieuwe uitgave: Music Emotion 6 2021

Deze editie van Music Emotion staat weer vol met testen. Op het gebied van luidsprekers kijken we naar de Dali Rubicon 6 Black Edition, Magnat Transpuls 1000, en de Elipson Prestige Facet 8B & 24F bij Radiobeurs Louter. Ook bekijken we de PMarantz SACD 30n sacd-speler en draadloze oortjes met noise-cancelling in de vorm van de Bowers & Wilkins PI7. Versterkers die voorbij komen zijn de McIntosh C8 en MC830, Marantz Model 30 en Kora TB 200.

Productnieuws is er over de AURALiC ALTAIR G2.1, Siltech Classic Legend en Bluesound Node & PowerNode. Daarnaast lees je in deze editie alles over 57 jaar Overgaauw HiFi en Audiofrenzy, plus een lezersbezoek van Magico M2 en SoundPrism. Tot slot hebben we de nieuwste muziektips van Theo Wubbolts en Ruud Jonker.

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/audio/ verschenen publicaties van Music Emotion.