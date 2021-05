Naim Audio lanceert Uniti Atom Headphone Edition

De Uniti Atom Headphone Edition is speciaal ontwikkeld voor de ‘solo-luisteraar’, gebruikmakend van techniek die uit de Statement-versterker. De unit moet volgens Naim Audio de meest veeleisende en premium headphones zonder problemen kunnen aansturen. De Uniti Atom Headphone Edition biedt toegang tot al je muziekbronnen, waaronder ook Qobuz, Tidal, Spotify en internet radio. Daarnaast kun je muziek streamen via AirPlay 2 en Chromecast, en is het apparaat Roon Ready. De usb-input maakt het mogelijk om muziek van een usb-drive af te spelen. Bestanden in tal van formaten tot 32bit/384kHz worden ondersteund.

Daarnaast beschikt de Uniti Atom Headphone Edition over een volledig nieuw transformator-design waarmee de best mogelijke voeding voor de hoofdtelefoonversterker geleverd moet worden. Het apparaat komt met gebalanceerde hoofdtelefoonuitgangen, op zowel de 4 pin XLR als Pentaconn. Ook is er een standaard 6.3mm output. Tot slot kan het apparaat gebruikt worden als streaming voorversterker, waarmee actieve luidsprekers aangestuurd kunnen worden of een versterker met passieve speakers aangestuurd kan worden.

De Naim Audio Uniti Atom Headphone Edition is nu beschikbaar voor een prijs van 2.899 euro.