Marantz lanceert de MODEL 10 geïntegreerde versterker

De Marantz 10-serie bestaat uit de MODEL 10 geïntegreerde versterker, de SACD 10 SACD-speler en de LINK 10n netwerkaudiospeler. Als eerste wordt de MODEL 10 door fabrikant Marantz uitgebracht. Kort na de lancering van de MODEL 10 volgt eerst de SACD 10, een SACD-speler die volgens dezelfde strenge normen is gebouwd als de MODEL 10.. Daarna introduceert het merk ook de LINK 10n referentie netwerk audiospeler. Het hart van de Link 10n wordt gevormd door het HEOS-platform.

Dit is de Marantz MODEL 10

De MODEL 10 is volgens Marantz de krachtigste one-box versterker die het merk ooit heeft gemaakt. Het is opgebouwd rond een nieuw ontworpen dual-mono symmetrische versterking topologie. Het maakt gebruik van een volledig nieuw verkoperd, drielaags chassis met gescheiden compartimenten. Deze is ontworpen voor een volledige scheiding van kritische interne functies. Twee interne compartimenten plus strategisch geplaatste schilden isoleren hoog- en laagvermogencircuits van elkaar en voorkomen dat interne interferentie de prestaties beperkt.

De MODEL 10 versterking is nieuw ontworpen. In samenwerking met Purifi heeft Marantz deze ontwikkeld, waarvan er twee worden gebruikt om dual-mono werking te bereiken. Hij werkt als een volledig gebalanceerde versterker van ingang tot uitgang, met individuele voedingen voor elk versterkerkanaal en alle line-levelingangscircuits gevoed door een aparte lineaire voedingseenheid. De vervorming is volgens Marantz laag – 0,05% THD over de hele audioband bij vol vermogen en een orde van grootte beter bij half vermogen – terwijl een piekstroom van maximaal 30 A een uitzonderlijk dynamisch bereik betekent, plus een frequentierespons die ongevoelig is voor belastingsimpedantie.

De nieuwe versterkersectie wordt aangestuurd door een geheel nieuw voorversterker ontwerp dat is gebaseerd op de nieuwste generatie HDAM analoge circuits van Marantz. HDAM is een eigen Marantz-technologie die voor het eerst werd geïntroduceerd in de PM-99SE versterker uit 1992 en is ontworpen voor een optimale combinatie van snelheid en signaaltransparantie. De nieuwste versie van HDAM is volgens het merk de best presterende tot nu toe en zorgt ervoor dat de MODEL 10 alle muzikaliteit heeft waar Marantz versterkers om bekend staan.

Als geïntegreerde versterker van referentieklasse heeft de MODEL 10 een evenredig hoog uitgangsvermogen, met 250 W bij luidsprekerbelastingen van 8 ohm en 500 W bij luidsprekerbelastingen van 4 ohm. Als er nog meer vermogen nodig is, kunnen eigenaren ervoor kiezen om een tweede MODEL 10 toe te voegen. De versterker is voorzien van een OLED-display in patrijspoort, maar dan met een modern tintje. Het scherm kan overschakelen naar weergave van het volumeniveau, de geselecteerde ingang en naar een VU-meter-modus. Helderheid en time-out opties van het display kunnen ook worden aangepast. De volume en ingang keuze knop zijn CNC-bewerkte, gesponnen aluminium knoppen, elk met een eigen lagering voor een soepel gebruik. En ook de afstandsbediening is uniek voor de MODEL 10, met een aluminium bovenkant in blauwgroene Marantz kleur voor extra stevigheid en een eersteklas gevoel.

Het ontwerp van MODEL 10 is voorzien van een uniek, met gaas bedekt rooster. De massief aluminium zijpanelen zijn bijna 16 mm dik en bieden een structuur met ultralage resonantie. Aan de voorkant van de versterker wordt de speciale afwerking van het geëxtrudeerde aluminium bedieningspaneel aangevuld door discrete LED-verlichting rondom de versterker Deze is in te stellen met 20 verlichtingsniveaus.

De MODEL 10 heeft een diverse analoge ingangen, waaronder twee gebalanceerde XLR-ingangen en drie analoge RCA-ingangen. Ook beschikt de MODEL 10 over een hoogwaardige phonotrap, compleet met zowel MM- als drie impedantie-opties voor brede MC-compatibiliteit. Voorversterkeruitgangen zijn ook aanwezig, wederom in zowel XLR als RCA. Ook kan je de MODEL 10 alleen als eindversterker configureren. Uiteraard zijn er ook selecteerbare luidspreker A/B-uitgangen en een hoge kwaliteit hoofdtelefoonuitgang aanwezig.

Specificaties Marantz MODEL 10

2 x 250 watt (8 ohm) / 2 x 500 watt (4 ohm) 20Hz-20kHz

Laagste vervorming ooit van Marantz

Volledig gebalanceerd ontwerp met dubbele monoversterkers en afzonderlijke voedingen

Eindversterker-modus met voorversterker uitgeschakeld voor gebruik met LINK 10n

FCBS ondersteunt het gebruik van meerdere MODEL 10 versterkers om grotere systemen aan te sturen

Gecompartimenteerde, rigide constructie voor minimale interne interferentie plus exclusieve topkap van gaas en achtergrondverlichting

Prijs en beschikbaarheid

De Marantz Model 10 is verkrijgbaar vanaf oktober 2024 met een adviesprijs van 14.500 euro. Je kunt kiezen uit een zwarte en een zilveren/gouden variant.