Loewe presenteert nieuwe speakers binnen Klang MR- en Klang S-lijnen

Loewe presenteert verschillende speakers binnen de bestaande lijnen. De kleinste van het nieuwe portfolio is de Klang MR1, met een output van 30 watt. Deze speaker is bedoeld als achterspeaker voor de eerder gelanceerde Klang Bar 5-soundbar. Het is namelijk een compacte speaker met een ingebouwde wall mount.

De Klang MR3 is een boekenplankspeaker die beschikt over drie full range drivers, een subwoofer en twee passieve radiatoren. Het vermogen bedraag 150 watt. Dan hebben we nog de Klang MR5, met een maximaal vermogen van 180 watt. Die model heeft drie tweeters, drie full range drivers, een subwoofer en twee passieve radiatoren.

Alle hierboven genoemde speakers van Loewe beschikken over bluetooth (versie 4.2) en koppel je dus gemakkelijk aan smartphones en andere apparaten. Ze hebben ook allemaal een glazen paneel op de bovenkant met een geïntegreerde touchpaneel, evenals een led-scherm.

Slimme speakers van Loewe

Ook kondigt Loewe twee slimme speakers aan: de Klang S-serie. Deze serie bestaat uit twee modellen, namelijk de Klang S1 en Klang S3. De formaten zijn 335 bij 120 bij 90 millimeter en 460 bij 160 bij 90 millimeter. In de basis zijn dit slimme radio’s, aldus de fabrikant.

Qua design wil het bedrijf teruggrijpen naar radio’s van weleer, met een klassiek uiterlijk dat doet denken aan hi-fi-audioproducten. Onder de motorkap zitten alle moderne onderdelen, zoals bluetooth, usb-input, internet, fm- en dab- en dab+-radio. Daarnaast is er ondersteuning voor Spotify Connect, Amazon Music en Deezer.

De Loewe Klang S3 beschikt bovendien over een cd-speler, waardoor je die oude collectie dus niet hoeft weg te doen. Je bedient beide apparaten met de meegeleverde afstandsbediening of via de gratis te downloaden app van de fabrikant.