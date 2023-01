LG brengt grote updates met nieuwe features naar 2022 soundbars

Onlangs kondigde LG zijn nieuwste soundbars voor 2023 al aan, inclusief diverse nieuwe features. Een aantal van deze features blijft echter niet gereserveerd voor de nieuwste modellen. Ook verschillende 2022 soundbars krijgen deze nieuwe features.

Volgens John Archer, de techman van Forbes, komt LG dit jaar met een enorme update voor zijn 2022 soundbars. Vier soundbars uit 2022 krijgen ondersteuning voor 4K/120Hz pass through, inclusief vrr-ondersteuning. Dit is met name interessant voor de gamers onder ons die de soundbar op een 4K/120Hz-compatibele tv aangesloten hebben en alles via HDMI eARC aansturen.

Daarnaast krijgen verschillende modellen toegang tot de nieuwe Wow Synergy-features van LG, waaronder Wow Orchestra. Dit betekent dat de soundbar nog beter kan samenwerken (indien mogelijk draadloos) met een compatibele televisie. Niet alleen qua bediening, maar ook qu audioweergave. Zo kunnen de televisie en soundbar tegelijkertijd hun audiokanalen gebruiken voor een optimale audiobeleving.

LG’s Triple Level Spatial Sound en verbeterde Smart Up-Mixer komen ook naar een aantal soundbars uit 2022 en moeten voorzien in respectievelijk een ruimtelijker geluid en surroundsound uit stereobronnen. Tot slot brengt LG ook Clear Voice Plus voor heldere vocalen en stemmen, ondersteuning voor Spotify en Tidal Connect’s MQA, en de nieuwste versie van het AI Room Calibration Pro systeem naar eerder gelanceerde soundbars.

De S95QR, S90QY en S80QY krijgen alle genoemde functies via een firmware-update. De S75Q krijgt alles behalve AI Calibration Pro, 4K/120Hz pass through en MQA-ondersteuning. De S65Q krijgt ook geen Triple Level Spatial Sound en moet het stellen zonder een aantal Wow Synergy-features. Wow Orchestra is beschikbaar voor alle modellen. De firmware-updates worden naar alle waarschijnlijkheid in de lente van 2023 uitgerold.