Review: Fezz Audio Luna – Niet je opa’s buizenversterker

Dynamisch

Dankzij die EL34-eindbuizen (de 12AX7’s leveren de voorversterking) is de Fezz Audio Luna voor een buizenversterker betrekkelijk krachtig, met name in de ultralineair-modus. Met 40 watt kun je wel iets doen. Toch moet je kijken naar welke luidsprekers je aan de Fezz-versterker hangt. Iets geweldig ongevoelig of met een diep impedantiedal zal wellicht niet helemaal juist klinken. Maar dat beperkt de mogelijkheden niet echt. Mijn luisterwerk deed ik bijvoorbeeld met de EPIKORE 3 van DALI, behoorlijke high-end standmounts die de lat hoog leggen. Maar heel taai om aan te sturen zijn ze weer niet. Buizen moet je de tijd geven om in te spelen, dus vooraleer echt kritisch te luisteren speelde de Luna een 20-tal uur, verspreid over verschillende dagen. Sowieso was het wel een beetje een cultuurshock om meteen na het reviewen van de NAD M33 V2 klasse D-vlaggenschip aan de slag te gaan met dit apparaat van Fezz. Het zijn aardige uitersten, waarbij de Luna met z’n opwarmmodus die even enkele minuten het Fezz-logo rood laat gloeien terwijl de EL34’s en 12AX7’s op temperatuur worden gebracht. Aanzetten en luisteren is het dus niet, maar deze tussenstap verlengt wel de levensduur van de buizen, zegt Fezz.

Het verschil tussen de triode en de ultralineaire modus is toch wel aanmerkelijk. Die laatste was bijvoorbeeld echt wel de betere keuze voor het ‘Scorched Earth’-album van Harakiri for the Sky. Stevige post-black-metal uit Oostenrijk die met dit album een plek heeft veroverd op metalfestivals van de komende zomer, en ook een genre dat je niet meteen associeert met luisteren via een buizenversterker. En toch, via de Luna kwam Heal Me en Without You I’m Just A Sad Song geweldig uit de speakers rollen. Dynamisch, snedig en helemaal niet sloom, het mocht én kon gerust luid. In deze modus is de kleuring die stereotypisch aan buizen wordt toegeschreven er minder. De combinatie Fezz en DALI leverde deze heftige nummers massief aan, wel met veel definitie in de gitaren en met de kwiekheid om die dubbele basdrumslagen ook echt te laten doorklinken. De afsluitende cover van Radioheads Street Spirit flirt met iets clichématig, maar de Fezz leverde wat mij betreft het wél met veel drive aan. Gedempte gitaarakkoorden heb je natuurlijk heel veel met deze soort nummers, maar hier zijn ook een aantal open akkoorden die heerlijk mogen uitdeinen. Ook sterk in deze modus was de strakke playblack van Sound in a Dark Room van Telefon Tel Aviv, waar de vele bliepjes en samples bovendien heel fraai op een expansieve soundstage verschenen. Net zoals hoe de gitaren daarvoor met rijke textuur klonken, zijn er hier elektronische klanken die uit de mix sprongen en hierdoor de diepteperceptie leken te vergroten. Het lag niet enkel een die ene track, ook het dreunende Bienvenue van Irène Drésel werd op dezelfde manier neergezet. Omhullend? Zeker, een saai tweedimensionaal beeld was het absoluut niet.