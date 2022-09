JK Acoustics Reference III luidsprekers met JK Prestige Mono Amps

JK Reference III

Maar de tijd schrijdt voort, Johan deed een stap terug, zoon Marthijn nam het stokje over en er kwamen nieuwe en betere onderdelen beschikbaar. Hoewel laatstgenoemde ook al verschillende andere JK luidsprekers heeft ontworpen, gaat hij met de 3-weg JK Reference III een flink aantal stappen verder. Marthijn: ‘De Reference 1+2 modellen gaan inmiddels alweer heel wat jaren mee en hoewel ze nog steeds heel fraai zijn, staat de tijd ook niet stil. Daarbij waren er langzamerhand voldoende nieuwe ideeën ontstaan om deze ‘oermodellen’ verder te verbeteren. Waarschijnlijk is het allereerste wat je bij deze 107 cm hoge, 28,5 cm brede en 53 cm diepe luidsprekers opvalt, dat ik ervoor heb gekozen om er een echt vloerstaand model van te maken. Hierdoor is niet alleen meteen de uitstraling heel verschillend, maar heeft het ook productietechnisch de nodige voordelen. Voor de 40 kilo zware Reference III heb ik in de beginfase veel laagprincipes uitgeprobeerd. Woofers aan de voorzijde, zijkanten, gesloten kast, etc. Uiteindelijk ben ik toch op hetzelfde principe uitgekomen als de originele Reference 1+2. Oftewel een gesloten behuizing voor het laag/midden en hoog en een symmetrische belasting voor het diepe laag. Een 18 cm woofer van Scan Speak zit dus nog extra aan het oog onttrokken in de kast verwerkt en zorgt door 2 even grote compartimenten en een opening aan de voorzijde, voor een ongekend diep en gedefinieerd laag. Het is dus geen traditionele basreflex opening! De scheidingsfrequentie van deze woofer hebben we op 125 Hz gesteld (1e orde filterhelling). De eveneens 18 cm grote laag-/middenunit betrekken we van Seas en hoewel deze niet in het laag wordt gefilterd ligt de overnamefrequentie aan de bovenzijde op 3.000 Hz (3e order filterhelling). Voor het hoog hebben we voor het eerst voor een beryllium tweeter gekozen en dit 2,9 cm

exemplaar afkomstig van de Deense fabrikant SB Acoustics is opvallend fraai. Maar het meest belangrijk is dat de tweeter een geweldig mooie combinatie met de andere twee units vormt en precies voor de zachte maar ook enorm informatieve en verfijnde hogetonen ervaring zorgt zoals ik vooraf in gedachten had.’