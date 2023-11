Verslag: Surrounddroom bij Reference Sounds

Met het openen van de Experience Center in 2020 wou Reference Sounds de vele high-end producten die het verdeelt in Nederland en België in een geschikt kader presenteren. Het bedrijf importeert immers verschillende toonaangevende merken die in het topsegment opereren op vlak van elektronica en speakers. Denk dan bijvoorbeeld aan Dan D’Agostino, Audio Research, Mark Levinson of Wilson Audio. Eerste probleem: die producten zijn door hun omvang en prijskaartjes maar op een beperkt aantal plaatsen te beleven. Je stelt immers niet zomaar een paar Alexx V’s of een Dan D’Agostine Relentless op voor een snelle luistersessie. Daarom bouwde de importeur een Experience Center in Almere. Een dealer kan daar met een geïnteresseerde klant op bezoek komen en de high-end producten in optimale omstandigheden ervaren.

In dit artikel zoomen we echter in op een andere activiteit van Reference Sounds. Het bedrijf is eveneens heel actief in custom install (CI) en biedt ondersteuning bij het bouwen van thuisbioscopen, tot het leveren van het volledige ontwerp toe. Dat haakt in met het aanbod aan verschillende CI-producten die Reference Sounds verdeelt, zoals de inbouwspeakers en elektronica van JBL Synthesis. Michael Huigen, eigenaar van de firma, kan daarbij teruggrijpen naar z’n diepe kennis over cinemadesign, akoestische ingrepen en het afregelen van een thuisbioscoop. Bijvoorbeeld met Dirac, de toonaangevende kamerkalibratiesoftware die iedereen kan gebruiken maar weinigen echt volleerd in zijn.