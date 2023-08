JBL lanceert JBL Live 770NC en JBL Live 670NC koptelefoons

JBL pakt flink uit met nieuwe producten, want naast de JBL Soundgear Sense, de nieuwe PartyBox Ultimate luidspreker en de nieuwe JBL Authentics WiFi-luidsprekers komt de fabrikant ook met twee nieuwe koptelefoons. De JBL Live 770NC en JBL Live 670NC zijn koptelefoons met respectievelijk een over-ear en on-ear design en beschikken over True Adaptive Noise Cancellation om geluiden van buiten ook daadwerkelijk buiten te houden en Smart Ambient-technologie om geluiden juist binnen te laten.

Er zit weinig verschil tussen beide koptelefoons, afgezien van het over-ear en on-ear design. Beide modellen beschikken over 40mm dynamische drivers en JBL Spatial Sound. De koptelefoons beschikken over bluetooth 5.3 en LE Audio-ondersteuning (dat overigens later via een OTA-update wordt toegevoegd). Via Personi-Fi 2.0 kun je zelf een aangepast hoorprofiel maken. De koptelefoons gaan tot 65 uur mee op een enkele lading. Vijf minuten laden is al genoeg voor vier uur extra muziek luisteren.

Kenmerken van de JBL LIVE 770NC en LIVE 670NC