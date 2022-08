JBL tovert vier nieuwe Dolby Atmos-soundbars uit de hoge hoed

In totaal komt JBL met vier nieuwe soundbars. De JBL Bar 1000 is het pronkstuk die je 3D surround sound, oftewel een ware bioscoopervaring, moet bieden. De 7.1.4. channel soundbar gebruikt vier up-firing drivers waardoor je helemaal opgaat in de sfeer van Dolby Atmos en DTS:X 3D surround sound. De JBL Bar 300, JBL Bar 500 en JBL Bar 800 voegen zich bij de JBL Bar 1000 en maken de gloednieuwe serie soundbars compleet.

JBL Bar 1000 is het topmodel

De JBL Bar 1000 heeft afneembare draadloze surround speakers en een 10″ draadloze subwoofer. Je kunt de twee afneembare surround speakers (op batterijen) achter je neerzetten voor het ultieme geluid. Je hebt geen extra draden nodig. De vier up-firing drivers moeten zorgen voor realistische en nauwkeurige hoogte-effecten voor een Dolby Atmos en DTS:X 3D surround sound. Alle vier de soundbars beschikken over PureVoice-technologie voor een optimale stemhelderheid.

Is het high-end model teveel van het goede? Dan kan je terecht bij de JBL Bar 800. Ook dit model heeft afneembare en draadloze surround speakers en heeft twee up-firing speakers voor Dolby Atmos-geluid. Ook dit model heeft een 10″-subwoofer. De JBL Bar 500 beschikt over MultiBeam, Dolby Atmos en een 10″-subwoofer. De kleine JBL Bar 300 is een compacte alles-in-één soundbar.

Je kunt de JBL One-app gebruiken om het geluid naar wens aan te passen met de EQ-settings of gemakkelijk browsen door geïntegreerde muziekplatforms. Koppel de soundbar aan je apparaat met stemassistent en je kunt Amazon Alexa, Google Assistant of Siri vragen om je favoriete muziek af te spelen. Ieder model beschikt ook over Chromecast built-in, Alexa MRM en AirPlay 2.

“De volledig nieuwe JBL Bar-lijn tilt de collectie echt naar een hoger niveau, maar de JBL Bar 1000 steekt er voor mij wel echt bovenuit. Om zoveel specificaties, drivers en de bijbehorende akoestische prestatie waar je mond echt van openvalt in zo’n slanke en gebruiksvriendelijke soundbar te krijgen, is ongelooflijk. Ik ben heel trots op ons team, dat zo’n product heeft afgeleverd.” – aldus Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Division.

Prijs en beschikbaarheid

JBL lanceert de Bar Series in september 2022 voor de volgende adviesprijzen:

JBL Bar 1000 – 1.149 euro

JBL Bar 800 – 899 euro

JBL Bar 500 – 649 euro

JBL Bar 300 – 399 euro

