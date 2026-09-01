JBL Cove-serie gaat de strijd aan met Denon Home

De JBL Cove-serie bestaat uit drie verschillende wifi-speakers, namelijk de JBL Cove M1, Cove P1 en de Cove X1. De speakers kunnen via het eigen platform van JBL en de JBL One-app eenvoudig door het hele huis met elkaar worden verbonden en bediend. Als stereopaar, met meerdere modellen voor echte multiroom of in combinatie met de JBL Bar Series MK2-soundbars voor een thuisbioscoopervaring. De serie lijkt daarmee op de concurrerende Denon Home-serie. Ook dit keer hebben we drie verschillende modellen variërend van klein, middel tot groot. De Cove M1 is een kleine zuilspeaker, de Cove P1 een iets grotere zuilspeaker met batterij en Dolby Atmos-geluid en tot slot de Cove X1 als topmodel met vier tweeters en twee woofers voor krachtig en kamervullend geluid met Dolby Atmos.

Kenmerken JBL Cove-serie

Eenvoudige audio voor het hele huis, ook zonder app, dankzij installatie in drie eenvoudige stappen

Personalisatie van het geluid en toegang tot muziekstreamingdiensten via de JBL One-app

Superieure JBL-geluidskwaliteit dankzij een tweeweg-speakerontwerp

Automatische zelfkalibratie voor optimale afstemming op de ruimte en flexibele plaatsing

Compatibel met JBL Bar Series MK2-soundbars

Constant Sound Field-technologie voor een gebalanceerd geluid in de hele ruimte

AI Sound Boost-technologie minimaliseert vervorming bij hoge volumes

Uitgebreide connectiviteit met ondersteuning voor hi-res audio, wifi, Bluetooth, AirPlay 2, Google Cast, Roon Ready, Spotify Connect, Tidal Connect en Qobuz Connect

Met Spotify Tap open je Spotify met één druk op de Moment-knop

Ingebouwde spraakbediening met ondersteuning voor Alexa+ is later dit jaar beschikbaar

Prijs en beschikbaarheid

De JBL Cove-serie is vanaf 8 oktober 2026 verkrijgbaar in het wit of in het zwart. De JBL Cove M1 is verkrijgbaar voor 229.99 euro, de JBL Cove P1 voor 449.99 euro en de JBL Cove X1 voor 499.99 euro.