JBL breidt QuantumENGINE uit met nieuwe functies

JBL heeft een grote update aangekondigd voor QuantumENGINE, de software voor zijn Quantum-gamingproducten. Met de update introduceert het bedrijf verschillende nieuwe functies die gericht zijn op betere audio, eenvoudigere bediening en meer personalisatie tijdens het gamen. Een van de belangrijkste vernieuwingen is de AI-aangedreven Footstep Booster. Deze functie analyseert game-audio en herkent onder meer voetstappen, stemmen, geweerschoten en explosies. Belangrijke geluiden worden vervolgens gericht versterkt, waardoor spelers tegenstanders sneller moeten kunnen lokaliseren. De Footstep Booster wordt in het vierde kwartaal van 2026 beschikbaar. Ook introduceert JBL gameprofielen op maat. QuantumENGINE kan instellingen voor onder meer EQ, Spatial Sound en de microfoon automatisch afstemmen op specifieke games. Daarnaast komt er automatische gamedetectie, waarmee ondersteunde games worden herkend en direct het juiste profiel wordt geladen. De Base Station krijgt eveneens een grotere rol binnen het Quantum-ecosysteem. Gebruikers kunnen meerdere Quantum-apparaten rechtstreeks vanaf de Base Station bedienen en vanaf het derde kwartaal ook programmeerbare macro’s gebruiken. Verder kunnen belangrijke QuantumENGINE-instellingen inmiddels via een smartphone worden aangepast. In het vierde kwartaal volgt ten slotte een integratie met geselecteerde Nanoleaf-verlichting, waarmee JBL audio en verlichting wil combineren voor een meer meeslepende gamingervaring.