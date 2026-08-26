Nieuws Audio Software

JBL breidt QuantumENGINE uit met nieuwe functies

26 augustus 2026 1 Minuut 0 Reacties
jbl_header

Met de update maakt JBL van QuantumENGINE een uitgebreider platform voor audio, apparaatbeheer en personalisatie.

QuantumENGINE JBL

JBL heeft een grote update aangekondigd voor QuantumENGINE, de software voor zijn Quantum-gamingproducten. Met de update introduceert het bedrijf verschillende nieuwe functies die gericht zijn op betere audio, eenvoudigere bediening en meer personalisatie tijdens het gamen. Een van de belangrijkste vernieuwingen is de AI-aangedreven Footstep Booster. Deze functie analyseert game-audio en herkent onder meer voetstappen, stemmen, geweerschoten en explosies. Belangrijke geluiden worden vervolgens gericht versterkt, waardoor spelers tegenstanders sneller moeten kunnen lokaliseren. De Footstep Booster wordt in het vierde kwartaal van 2026 beschikbaar. Ook introduceert JBL gameprofielen op maat. QuantumENGINE kan instellingen voor onder meer EQ, Spatial Sound en de microfoon automatisch afstemmen op specifieke games. Daarnaast komt er automatische gamedetectie, waarmee ondersteunde games worden herkend en direct het juiste profiel wordt geladen. De Base Station krijgt eveneens een grotere rol binnen het Quantum-ecosysteem. Gebruikers kunnen meerdere Quantum-apparaten rechtstreeks vanaf de Base Station bedienen en vanaf het derde kwartaal ook programmeerbare macro’s gebruiken. Verder kunnen belangrijke QuantumENGINE-instellingen inmiddels via een smartphone worden aangepast. In het vierde kwartaal volgt ten slotte een integratie met geselecteerde Nanoleaf-verlichting, waarmee JBL audio en verlichting wil combineren voor een meer meeslepende gamingervaring.

Reacties (0)

Lees meer

Intersolar Smarthome
Nieuws Smarthome Energie 23 juni 2026

Zendure introduceert ZEN+ HOME op Intersolar Europe 2026

23 juni 2026
ME5-26 Audio
Music Emotion Audio 08 mei 2026

Nieuwe uitgave: Music Emotion mei 2026

08 mei 2026
Anker Solix Solarbank Max AC Smarthome
Reviews Smarthome Energie 10 april 2026

Anker SOLIX Solarbank Max AC: 7 kWh plug-and-play thuisbatterij met noodstroomvoorziening

10 april 2026
TCL 98X11L Beeld
Reviews Beeld Lcd led tv's 21 juli 2026

Review: TCL 98X11L SQD-MiniLED TV

21 juli 2026
JBL Live 780NC Audio
Reviews Audio Hoofdtelefoons 03 juli 2026

Review: JBL Live 780NC – JBL-koptelefoon is in alle stilte modieus

03 juli 2026
Husqvarna review 9 Smarthome
Reviews Smarthome Tuin en terras 18 april 2026

Review: Husqvarna Automower Aspire R6V – slimme maaier voor een scherpere prijs

18 april 2026
Ring Bekende gezichten Smarthome
Nieuws Smarthome Veiligheid en beveiliging 17 april 2026

Ring Bekende Gezichten laat je weten wie er voor de deur staat

17 april 2026
Interv_Ton Koopman_3 Audio
Interview Music Emotion Audio 07 april 2026

Interview: deel 21 – Ton Koopman – “Bach tot het tegendeel is bewezen”

07 april 2026