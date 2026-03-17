Tweede generatie AirPods Max 2 belooft een betere geluidskwaliteit

Eind 2020 verscheen de eerste versie van de AirPods Max, een over-ear koptelefoon van Apple met een premium prijskaartje. De koptelefoon beschikte over een premium en onderscheidend design met een uitstekende geluidskwaliteit, maar was toch vrij duur voor wat het toen kon bieden. Nu is daar de AirPods Max 2. De nieuwe generatie over-ear koptelefoon van Apple komt met een reeks verbeteringen waaronder de Apple H2-chip. Deze chip zorgt voor betere prestaties op het gebied van actieve ruisonderdrukking (ANC), geluidskwaliteit én slimme functies. Zo biedt dit model slimme functies als Adaptieve Audio, Gespreksdetectie, Stemisolatie en Live Vertaling.

Volgens Apple beschikt de koptelefoon over 1,5x betere Actieve Ruisonderdrukking ten opzichte van de eerste generatie. Omgevingsgeluid wordt daardoor beter gedempt. Tegelijkertijd is ook de Transparantiemodus aangepakt, waardoor omgevingsgeluid natuurlijker klinkt wanneer je dat juist wél wilt horen. De geluidskwaliteit is volgens Apple grondig aangepakt. De nieuwe versterker met een groot dynamisch geluid moet kraakheldere audio bieden en content in Ruimtelijke Audio wordt gespeeld met een betere plaatsing en precisie. Daarnaast ondersteunt de koptelefoon nu 24-bits/48 kHz lossless-audio via USB-C.

Prijs en beschikbaarheid

De AirPods Max 2 is vanaf 25 maart verkrijgbaar voor 579 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren middernacht, sterrenlicht, oranje, paars en blauw. De koptelefoon wordt begin april geleverd.