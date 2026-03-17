Tweede generatie AirPods Max 2 belooft een betere geluidskwaliteit

17 maart 2026
Apple heeft de tweede generatie van de over-ear koptelefoon AirPods Max aangekondigd. De AirPods Max 2 beschikt volgens Apple over betere prestaties op het gebied van ANC, geluid en slimme functies.

Eind 2020 verscheen de eerste versie van de AirPods Max, een over-ear koptelefoon van Apple met een premium prijskaartje. De koptelefoon beschikte over een premium en onderscheidend design met een uitstekende geluidskwaliteit, maar was toch vrij duur voor wat het toen kon bieden. Nu is daar de AirPods Max 2. De nieuwe generatie over-ear koptelefoon van Apple komt met een reeks verbeteringen waaronder de Apple H2-chip. Deze chip zorgt voor betere prestaties op het gebied van actieve ruisonderdrukking (ANC), geluidskwaliteit én slimme functies. Zo biedt dit model slimme functies als Adaptieve Audio, Gespreksdetectie, Stemisolatie en Live Vertaling.

Volgens Apple beschikt de koptelefoon over 1,5x betere Actieve Ruisonderdrukking ten opzichte van de eerste generatie. Omgevingsgeluid wordt daardoor beter gedempt. Tegelijkertijd is ook de Transparantiemodus aangepakt, waardoor omgevingsgeluid natuurlijker klinkt wanneer je dat juist wél wilt horen. De geluidskwaliteit is volgens Apple grondig aangepakt. De nieuwe versterker met een groot dynamisch geluid moet kraakheldere audio bieden en content in Ruimtelijke Audio wordt gespeeld met een betere plaatsing en precisie. Daarnaast ondersteunt de koptelefoon nu 24-bits/48 kHz lossless-audio via USB-C.

Prijs en beschikbaarheid

De AirPods Max 2 is vanaf 25 maart verkrijgbaar voor 579 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren middernacht, sterrenlicht, oranje, paars en blauw. De koptelefoon wordt begin april geleverd.

Lees meer

Panasonic-55Z90B-lifestyle Beeld
Reviews Beeld Oled tv's 28 november 2025

Review: Panasonic TV-55Z90BE6 (Z90B-serie) oled tv

28 november 2025
nothing-playground Mobile
Nieuws Mobile Android 01 oktober 2025

Nothing komt met een AI-platform waarmee je zelf apps bouwt

01 oktober 2025
Sony LinkBuds Clip Audio
Nieuws Audio Hoofdtelefoons 21 januari 2026

Sony LinkBuds Clip zijn open-ear oortjes met clipdesign

21 januari 2026
Untitled
Nieuws 17 oktober 2025

Bowers & Wilkins introduceert Frost Blue-afwerking voor de Px7 S3 hoofdtelefoon

17 oktober 2025
High–Marantz – AV 30 and AMP 30 – Lifestyle 5 Audio
Nieuws Audio Receivers en versterkers 13 januari 2026

Marantz breidt home-theaterlijn uit met AV 30 en AMP 30

13 januari 2026
PHOTO-2025-11-22-16-25-24 Audio
Evenement Audio Hifi 28 november 2025

Orchestral Audio organiseert demo-dagen rondom SPL en ATC

28 november 2025
xiaomi 15t pro Mobile
Nieuws Mobile Android Smartphones 24 september 2025

Xiaomi 15T en Xiaomi 15T Pro en nieuwe tablets onthuld: dit wil je weten

24 september 2025
Nuki Pro 5 review 1 Smarthome
Achtergrond Tips en advies Smarthome Koopgids 27 december 2025

De beste smarthome-producten van 2025

27 december 2025