Yamaha breidt uit met compacte streamingversterkers WXA-70A en WXC-70A

Beide apparaten zijn voorzien van een hoogwaardige ESS DAC-chip en ondersteunen vrijwel alle gangbare streamingopties, waaronder AirPlay, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect en Qobuz Connect. Dankzij de Roon Ready-certificering en Yamaha’s MusicCast-technologie stream je eenvoudig in hoge resolutie via je favoriete apps. Verbinding maken kan via wifi en bluetooth.

Met de HDMI eARC-aansluiting koppel je de apparaten eenvoudig aan een televisie. Daarnaast helpt Yamaha’s YPAO-ruimtekalibratie om de audioweergave automatisch af te stemmen op de akoestiek van de kamer.

De versterkers zijn vanaf eind augustus 2026 verkrijgbaar in het zwart en zilver.