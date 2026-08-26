Yamaha breidt uit met compacte streamingversterkers WXA-70A en WXC-70A

Beide apparaten zijn voorzien van een hoogwaardige ESS DAC-chip en ondersteunen vrijwel alle gangbare streamingopties, waaronder AirPlay, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect en Qobuz Connect. Dankzij de Roon Ready-certificering en Yamaha’s MusicCast-technologie stream je eenvoudig in hoge resolutie via je favoriete apps. Verbinding maken kan via wifi en bluetooth.
Met de HDMI eARC-aansluiting koppel je de apparaten eenvoudig aan een televisie. Daarnaast helpt Yamaha’s YPAO-ruimtekalibratie om de audioweergave automatisch af te stemmen op de akoestiek van de kamer.
De versterkers zijn vanaf eind augustus 2026 verkrijgbaar in het zwart en zilver.
- WXA-70A: Geïntegreerde versterker met 2x 70W ICEpower Klasse D (€ 1.399,-)
- WXC-70A: Voorversterker/streamer met extra analoge en digitale uitgangen (€ 999,-)
- Functies: HDMI eARC, YPAO-ruimtekalibratie, MusicCast, AirPlay, bluetooth en Roon Ready
- Verkrijgbaar: Eind augustus 2026 in zwart en zilver
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