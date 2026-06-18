Update JK Reference CD-Transport

Marthijn: “De aanvraag vanuit Music Emotion overviel mij een beetje, zeker omdat we hier samen onlangs ook al een uitgebreide sessie voor een ander medium over hebben gedaan. Maar ik heb naar aanleiding van jouw opmerking dat het leuk is om in real time producten te kunnen vergelijken, een opstelling gemaakt van dit keer de complete JK Reference lijn. Dus echt met alles wat er op dit moment van bestaat. Met als heuse primeur, een prachtige nieuwe update die we hebben ontwikkeld voor de bezitters van het JK Reference (cd) Transport. Want na een periode van neergang is cd weer springlevend. Voor ons een goede reden om de productie van dit bijzondere transport opnieuw op te schalen. Om begrijpelijk uit te leggen wat deze noviteit inhoudt moet ik wel even de techniek in. Deze Philips-units maken intern gebruik van I²S (Inter-IC Sound), een digitale audiobus die bedoeld is voor communicatie tussen geïntegreerde schakelingen, zoals de cd-decoder en de DAC. Het signaal bestaat uit ruwe PCM-data, maakt gebruik van gescheiden kloklijnen en vormt daarmee een zeer directe en pure vorm van digitale overdracht. Normaal gesproken blijft dit volledige proces binnen om dit geval de Pro2-unit zelf. Wat wij nu hebben gedaan, is dit signaal al direct bij de bron aftakken. Vervolgens wordt het geleid door een speciaal ontworpen circuit waarin voeding, signaalintegriteit en kloksignaal tot in detail zijn geoptimaliseerd. Doel van de oefening was om jitter te minimaliseren en de datastroom zo stabiel als maar mogelijk te maken.

Daarna wordt het signaal geconverteerd en via S/PDIF naar de DAC geleid. Als kastje hebben we een nette maar vrij standaard behuizing genomen. We hebben het vooral gemaakt voor mensen die al over een JK Reference Transport beschikken en voor relatief weinig geld nog een forse stap in geluidskwaliteit willen maken.