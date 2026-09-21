Disney Plus lijkt de weg kwijt: reclame in alle abonnementen

Nog niet heel lang geleden schreven we over het ontbreken van 4K en HDR10 bij streamingdienst Disney Plus. De streamingdienst is al tijden verwikkeld in een patentzaak met InterDigital waarbij een gerechtelijke uitspraak in het nadeel uit bleek te pakken voor Disney. Premium-abonnees verloren daarmee, op Dolby Atmos na, bijna alle extra’s waarvoor ze het duurdere abonnement betalen. En ga je er niet zelf bij de klantendienst om zeuren, dan betaal je nog gewoon iedere maand die 15,99 euro. Dit was echter nog niet alles, want na het wijzigen van de algemene voorwaarden blijk je nu ook nog reclame te krijgen. Zelfs bij het duurste Premium-abonnement.

Gepersonaliseerde advertenties, ook bij Premium

Disney Plus heeft de algemene voorwaarden gewijzigd en abonnees op de hoogte gebracht. De streamingdienst kan nu reclame voorschotelen tussen afleveringen door en voor en na je film. Dit gaat echter verder dan promotionele content voor andere films en series op de streamingdienst, zoals we bijvoorbeeld bij Prime Video van Amazon of bij Netflix zien. Middels tracking kun je namelijk ook gepersonaliseerde advertenties te zien krijgen. Niet alleen bij het goedkoopste abonnement, maar ook bij het Standaard- en Premium-abonnement. Kinderprofielen worden echter wel uitgezonderd. Disney Plus wordt op deze manier steeds minder aantrekkelijk. We zijn dan ook benieuwd welke richting de streamingdienst op gaat, want de kritiek op Disney Plus is inmiddels wereldwijd in volle gang bezig.