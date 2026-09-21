Nieuws Entertainment Streamingdiensten

Disney Plus lijkt de weg kwijt: reclame in alle abonnementen

21 september 2026 1 Minuut 0 Reacties
disney-plus-new

Na het uitkleden van de abonnementen krijgen abonnees een volgende klap verwerken, namelijk reclame in alle abonnementen.

Disney Plus

Nog niet heel lang geleden schreven we over het ontbreken van 4K en HDR10 bij streamingdienst Disney Plus. De streamingdienst is al tijden verwikkeld in een patentzaak met InterDigital waarbij een gerechtelijke uitspraak in het nadeel uit bleek te pakken voor Disney. Premium-abonnees verloren daarmee, op Dolby Atmos na, bijna alle extra’s waarvoor ze het duurdere abonnement betalen. En ga je er niet zelf bij de klantendienst om zeuren, dan betaal je nog gewoon iedere maand die 15,99 euro. Dit was echter nog niet alles, want na het wijzigen van de algemene voorwaarden blijk je nu ook nog reclame te krijgen. Zelfs bij het duurste Premium-abonnement.

Gepersonaliseerde advertenties, ook bij Premium

Disney Plus heeft de algemene voorwaarden gewijzigd en abonnees op de hoogte gebracht. De streamingdienst kan nu reclame voorschotelen tussen afleveringen door en voor en na je film. Dit gaat echter verder dan promotionele content voor andere films en series op de streamingdienst, zoals we bijvoorbeeld bij Prime Video van Amazon of bij Netflix zien. Middels tracking kun je namelijk ook gepersonaliseerde advertenties te zien krijgen. Niet alleen bij het goedkoopste abonnement, maar ook  bij het Standaard- en Premium-abonnement. Kinderprofielen worden echter wel uitgezonderd. Disney Plus wordt op deze manier steeds minder aantrekkelijk. We zijn dan ook benieuwd welke richting de streamingdienst op gaat, want de kritiek op Disney Plus is inmiddels wereldwijd in volle gang bezig.

Reacties (0)

Lees meer

Oehlbach_header High End
Nieuws High End 13 augustus 2026

Oehlbach introduceert de PowerStation 1009

13 augustus 2026
NordVPN
ADV
Gesponsord Smarthome 01 juli 2026

Van Netflix tot Videoland: waarom streamingdiensten zoveel van je weten

01 juli 2026
argon_header High End
Nieuws High End 24 augustus 2026

Argon Audio introduceert BERLIN SUB 10 en SUB 12 voor diepe, precieze bas

24 augustus 2026
Teufel IKONIO Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 03 september 2026

Teufel IKONIO is een krachtige all-in-one streamingspeaker

03 september 2026
shokz_header Mobile
Nieuws Mobile Wearables 04 juni 2026

Shokz lanceert de OpenDots 2: de nieuwste generatie Clip-On Open-Ear oordopjes

04 juni 2026
Sony 2026 Beeld
Nieuws Beeld Lcd led tv's 25 maart 2026

Sony vernieuwt aanbod voor de thuisbioscoop

25 maart 2026
Marantz cinema 50 Audio
Nieuws Audio Receivers en versterkers 06 augustus 2026

Marantz CINEMA Series 2: de interessantste upgrade zit niet in het geluid

06 augustus 2026
Unico26-VelvetGold High End
Nieuws High End 01 mei 2026

Unison Research lanceert Unico PRE voorversterker en Unico DM eindversterker

01 mei 2026