Review: Optoma UHZ78LV 4K DLP-projector

Optoma UHZ78LV - Beeldkwaliteit
Zoals nagenoeg alle DLP-projectoren gebruikt de UHZ78LV pixelshifting om 4K-resolutie te tonen. Hij gebruikt een 0,65 inch DLP-chip met een resolutie van 1920×1080. Door het beeld ultrasnel te bewegen en vier verschillende beelden te berekenen en te tonen benadert hij 4K-resolutie. Helaas bereikt hij daarmee niet echt 4K-resolutie, het fijnste detail ontbreekt duidelijk. Dat is ietwat verrassend, we hebben al pixelshifters gezien die het iets beter doen.
De beeldverwerking, in de mate dat ze aanwezig is, werkt prima. De projector levert goede deinterlacing en herkent vlot verschillende film- en videoframerates. De motion interpolation (Pure Motion) kan de eventuele judder in 24fps-filmbeelden wat verbergen. In de hoogste stand kan dat wat kleine beeldfouten veroorzaken en ook een licht gekleurde rand rond bewegende voorwerpen. De minimale instelling is in de meeste gevallen voldoende om de ergste judder wat te onderdrukken.
De projector heeft helaas geen ruisonderdrukking. Willekeurige ruis blijft zichtbaar, je kan eventueel de Scherpte naar 0 laten zakken als er echt ruis in de bron zit om dat toch wat af te zwakken. Compressieruis (blokvorming) bleek gelukkig minder zichtbaar dan verwacht. Ook kleurstroken in zachte gradiënten zijn ondanks het gebrek aan ruisonderdrukking niet overmatig aanwezig. In HDR zijn ze zelfs zeldzaam, en in SDR is het effect minder erg dan we vreesden.
De UHZ78LV heeft een triple laserlichtbron die op papier 5000 ANSI lumen, 98% DCI-P3 en 96% Rec.2020 levert. Voor het contrast claimt hij 4.500.000:1, dat weten we zelfs zonder te meten dat dat een puur theoretisch getal is.
Zodra we wat beelden laten passeren blijkt de Optoma inderdaad een lichtkanon te zijn. In de Bright beeldmode meten we 4248 lumen, erg indrukwekkend maar zoals in veel gevallen is deze beeldmode niet echt bruikbaar wegens een overmatig groene tint. De meeste andere beeldmodes komen echter nog steeds aan 3600-3800 lumen, en zelfs de Reference beeldmode die de beste kalibratie voorlegt haalt nog 3000 lumen. Dat is immens veel. Met zoveel licht kan je zelfs bij veel omgevingslicht nog een 145 inch beelddiagonaal vullen. Bij verduistering volstaat dat zelfs voor 250 inch! In veel doorsnee omstandigheden kan je het laservermogen dus laten zakken, dat kan in stappen van 5% tot minimaal 50%. Zelfs met de 1500 lumen die je dan overhoudt, vul je nog steeds een 175 inch scherm bij verduistering en een 100 inch scherm bij flink wat omgevingslicht.
Ook de contrastprestatie is behoorlijk goed, maar ligt zoals verwacht wel flink wat verder van de specificatie. We meten in de meeste beeldmodes rond de 2500:1; enkel de Bright beeldmode springt eruit met 77250:1, maar die mode is echt niet bruikbaar. Donkere scènes missen de weergave van diepzwart, dat blijft toch altijd wat donkergrijs met dit soort contrast. Via Dynamic Black, instelbaar in drie stappen, kan de projector echter de lasersterkte moduleren op basis van het beeld. Daarmee steeg het contrast in Reference mode naar 4400-4650-5300:1. We zagen geen negatieve effecten van de modulatie, er zijn geen storende lichtsprongen zichtbaar.
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