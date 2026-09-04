Reviews Beeld Projectors Beoordeling 8.5

Review: Optoma UHZ78LV 4K DLP-projector

04 september 2026 + 10 minuten 0 Reacties
Optoma-UHZ78LV-lifestyle
FWD award

Optoma kiest met de UHZ78LV resoluut voor een thuisbioscoop 4K DLP-projector. Maar dan wel een met een triple laserlichtbron met veel lichtopbrengst, een uitstekende gemotoriseerde lens met zoom én lensshift, en ondersteuning voor Dolby Vision en HDR10+.

Optoma projector

Optoma UHZ78LV – Algemeen overzicht

  • Design: Dit is een stevige thuisbioscoop projector in een relatief onopmerkelijk ontwerp. Hij zit in een zwart kunststof chassis met ventilatiegrilles aan de zijkant en een opvallende grote lens vooraan. Hij is duidelijk bedoeld voor een vaste opstelling, zeker gezien de afwezigheid van ingebouwde luidsprekers, de afmetingen en het gewicht (11,5kg). Alle aansluitingen staan achteraan, hou daar rekening mee als je hem plaatst.
  • Aansluitingen: 3x HDMI (1x 2.1 (4K120), 2x 2.0 (4K60), ALLM, ARC/eARC), 1x USB (1,5 A, enkel power), 2x USB (0,9A, power en media), 1x optical digital audio uit, 1x stereo minijack uit, ethernet, 2x 12V trigger, 1x RS-232, 1x 3D-Sync

  • Gaming: Voor de beste input-lag schakel je de Low Latency instelling in. Kies Ultra Low Latency, waarbij ook een deel van de beeldverwerking zoals onder andere keystone correctie, edge masking, digitale zoom en motion interpolation uitgeschakeld worden. We meten dan 18,1 ms in 4K60.
  • Smart tv: De UHZ78LV heeft geen smart tv-systeem (en overigens ook geen WiFi). Wie dat wil kan een WiFi dongle of Android TV dongle aansluiten. Een mediaspeler zit wel ingebouwd, die ondersteunt de meest courante formaten maar je beschouwt dat best als een noodloplossing. In een vaste opstelling voorzie je immers een of meerdere spelers en een Blu-ray-speler, Apple TV of Android TV box zullen altijd een betere ervaring leveren.

  • Afstandsbediening: Dit is een traditionele afstandsbediening voor een thuisbioscoop projector zoals we die al lang zien bij Optoma. Een compacte vorm met veel kleine, blauw verlichtte toetsen die toegang geven tot een aantal belangrijke instellingen. Er zijn toetsen voor de ingangen, pure engine, dynamic black, beeldmode, en lensfuncties. Het vergt even leren, net omdat er zoveel toetsen zijn, maar daarna is het gebruiksgemak prima.
  • Adviesprijs: 5999 euro

Optoma UHZ78LV - Plaatsing

De lens heeft een gemotoriseerde focus en optische zoom (1,6x). Het is geen automatische focus zoals we die tegenwoordig vaak zien, maar dat stoort niet. Focus instellen is een eenmalige taak in een thuisbioscoop, en eventuele kleine correcties zijn snel gemaakt. De lens is van uitstekende kwaliteit met een zeer goede focus, over het hele beeld. Zelfs in de uiterste hoeken is er nauwelijks afwijking.

Nog een aspect dat hem tot een echte thuisbioscoop projector maakt is de projectie-afstand. De projectieverhouding bedraagt 1,25 – 2:1, voor een 100 inch beeld moet de projector minimaal op 2.27 staan, en maximaal op 4.43m. Bovendien heeft hij vrij grote hoeveelheid lensshift, je kan het beeld tot 25% links of rechts verschuiven, en verticaal tot 55% naar boven of onder. Als je beide shifts wil gebruiken is het bereik iets kleiner. Er is ook uitvoerige keystone correctie beschikbaar, maar dat vermijd je best want daarmee offer je altijd wat detail op. Overigens, tenzij je de projector echt ver van het centrum moet plaatsen, zal de lensshift volstaan en is er helemaal geen keystone correctie nodig.

Wil je voor een aantal aspect ratio’s (zoals 16:9 en 21:9) aparte lensinstellingen, dan kan dat gemakkelijk dankzij Lens Memory. Je kan tot vijf instellingen bewaren en snel oproepen.

De vier voeten zijn verstelbaar zodat je de projector altijd netjes waterpas kunt opstellen. Je kan de Optoma ook aan het plafond hangen, er zijn montagegaten voorzien voor een plafondbeugel. De projector is opvallend stil (25-28 dB), dat is in veel gevallen echt niet te horen. Hij heeft, zoals we later zullen zien, ook laservermogen op overschot. Stel je dat wat lager in, dan reduceer je het geluid nog. Vermits hij vermoedelijk dicht bij de zitplaatsen zal staan (of hangen), is dat een belangrijke troef.

Optoma UHZ78LV - Beeldkwaliteit

Zoals nagenoeg alle DLP-projectoren gebruikt de UHZ78LV pixelshifting om 4K-resolutie te tonen. Hij gebruikt een 0,65 inch DLP-chip met een resolutie van 1920×1080. Door het beeld ultrasnel te bewegen en vier verschillende beelden te berekenen en te tonen benadert hij 4K-resolutie. Helaas bereikt hij daarmee niet echt 4K-resolutie, het fijnste detail ontbreekt duidelijk. Dat is ietwat verrassend, we hebben al pixelshifters gezien die het iets beter doen.

De beeldverwerking, in de mate dat ze aanwezig is, werkt prima. De projector levert goede deinterlacing en herkent vlot verschillende film- en videoframerates. De motion interpolation (Pure Motion) kan de eventuele judder in 24fps-filmbeelden wat verbergen. In de hoogste stand kan dat wat kleine beeldfouten veroorzaken en ook een licht gekleurde rand rond bewegende voorwerpen. De minimale instelling is in de meeste gevallen voldoende om de ergste judder wat te onderdrukken.

De projector heeft helaas geen ruisonderdrukking. Willekeurige ruis blijft zichtbaar, je kan eventueel de Scherpte naar 0 laten zakken als er echt ruis in de bron zit om dat toch wat af te zwakken. Compressieruis (blokvorming) bleek gelukkig minder zichtbaar dan verwacht. Ook kleurstroken in zachte gradiënten zijn ondanks het gebrek aan ruisonderdrukking niet overmatig aanwezig. In HDR zijn ze zelfs zeldzaam, en in SDR is het effect minder erg dan we vreesden.

De UHZ78LV heeft een triple laserlichtbron die op papier 5000 ANSI lumen, 98% DCI-P3 en 96% Rec.2020 levert. Voor het contrast claimt hij 4.500.000:1, dat weten we zelfs zonder te meten dat dat een puur theoretisch getal is.

Zodra we wat beelden laten passeren blijkt de Optoma inderdaad een lichtkanon te zijn. In de Bright beeldmode meten we 4248 lumen, erg indrukwekkend maar zoals in veel gevallen is deze beeldmode niet echt bruikbaar wegens een overmatig groene tint. De meeste andere beeldmodes komen echter nog steeds aan 3600-3800 lumen, en zelfs de Reference beeldmode die de beste kalibratie voorlegt haalt nog 3000 lumen. Dat is immens veel. Met zoveel licht kan je zelfs bij veel omgevingslicht nog een 145 inch beelddiagonaal vullen. Bij verduistering volstaat dat zelfs voor 250 inch! In veel doorsnee omstandigheden kan je het laservermogen dus laten zakken, dat kan in stappen van 5% tot minimaal 50%. Zelfs met de 1500 lumen die je dan overhoudt, vul je nog steeds een 175 inch scherm bij verduistering en een 100 inch scherm bij flink wat omgevingslicht.

Ook de contrastprestatie is behoorlijk goed, maar ligt zoals verwacht wel flink wat verder van de specificatie. We meten in de meeste beeldmodes rond de 2500:1; enkel de Bright beeldmode springt eruit met 77250:1, maar die mode is echt niet bruikbaar. Donkere scènes missen de weergave van diepzwart, dat blijft toch altijd wat donkergrijs met dit soort contrast. Via Dynamic Black, instelbaar in drie stappen, kan de projector echter de lasersterkte moduleren op basis van het beeld. Daarmee steeg het contrast in Reference mode naar 4400-4650-5300:1. We zagen geen negatieve effecten van de modulatie, er zijn geen storende lichtsprongen zichtbaar.

Optoma-UHZ78LV-SDR-page-001
Optoma-UHZ78LV-SDR-page-003
Optoma-UHZ78LV-SDR-page-004

Twee opmerkingen blijven, maar die zijn eigen aan de technologie. Er is een klein beetje ‘laser speckle’ zichtbaar, dat zijn lichte spikkels, vooral in intense kleuren, ten gevolge van het laserlicht. Het effect is gelukkig erg klein. In donkere beelden gebruikt de projector dithering, en dat creëert wat ruis. Vanop een normale kijkafstand is die echter niet zichtbaar.

De Reference beeldmode is uitstekend gekalibreerd, met een neutrale grijsschaal en perfecte kleurtemperatuur. De gamma-instelling staat op 2,2 wat iets meer schaduwdetail onthult en de kalibratie maakt hem zelfs nog iets helderder (2,1). Je kan voor 2,4 kiezen in de instellingen om een iets plastischer, contrastrijker beeld te krijgen. Kleurweergave en huidstinten zijn excellent. De beelden zijn bijzonder mooi, een plezier voor het oog zelfs, en tonen al het moois dat je van een projector mag verwachten. De UHZ78LV heeft ook een Filmmaker Mode, maar die was iets minder goed gekalibreerd.

Optoma UHZ78LV - HDR

De laserlichtbron zorgt voor veel licht én een enorm kleurbereik. We meten 97% P3 en 93% Rec.2020, erg dicht bij de specificaties. Bovendien ondersteunt deze Optoma niet enkel HDR10 en HLG, maar ook HDR10+ en Dolby Vision.

Optoma-UHZ78LV-HDR-page-001
Optoma-UHZ78LV-HDR-page-003
Optoma-UHZ78LV-HDR-page-004
Optoma-UHZ78LV-HDR-page-005

Al snel blijkt dat hij in Dolby Vision de beste resultaten levert. Die beelden leveren een uitstekende indruk van het HDR-potentieel van de UHZ78LV. Met veel licht en kleur en degelijk contrast hebben HDR-beelden zo de punch die ze moeten hebben. In HDR10 is de kalibratie minder goed. De HDR-beeldmode is te helder, en kleuren ogen wat te intens. Noch de Filmmaker Mode noch de Imax Enhanced mode komen duidelijk als een betere optie naar voor.  In Filmmaker Mode is de kleurweergave iets beter, maar door de overmatige helderheid ziet hij er soms wat flets uit. Imax Enhanced legt dan weer te veel nadruk op contrast. Uiteindelijk opteren we toch voor de HDR-mode als basis voor de evaluatie. Er is in elk geval voldoende schaduwdetail, en de tonemapping is degelijk. Als de content te helder gemastered is, dan verliest hij wel duidelijk witdetail. De projector heeft absoluut het vereiste potentieel maar voor een goede HDR10-prestatie lijkt een aparte kalibratie aangewezen.

Optoma UHZ78LV – Conclusie

De Optoma UHZ78LV blijkt een zeer mooie thuisbioscoop-projector te zijn. De triple laserlichtbron zorgt voor enorm veel licht zodat je op echt heel groot scherm kunt kijken, zelfs bij veel omgevingslicht. Om een idee te geven, 3 m breed beeld bij veel omgevingslicht is geen probleem voor deze projector. Er zijn een paar kleine minpunten te noteren. Echt 4K-detail mag je van deze pixelshifter niet verwachten en voor de beste HDR10-prestaties lijkt een kalibratie ons aangewezen. Dat hij geen ruisonderdrukking heeft is jammer, maar zeker geen showstoppper.  Naast een zeer ruime lichtopbrengst krijg je ook een heel flexibele opstelling dankzij de uitstekende lens met lensshift en zoom. Hij levert een ruim kleurbereik en prima contrast, en doet zijn werk in stilte. Hij ondersteunt Dolby Vision voor de mooiste HDR-resultaten en zelfs gamers kunnen in 4K120 aan de slag op dit enorm beeld. De prijs is zeker niet te onderschatten, en gezien de concurrentie misschien net wat te hoog.

8.5
Optoma-UHZ78LV-aansluitingen
FWD award

Beoordeling
Optoma UHZ78LV

Pluspunten
  • Zeer veel lichtopbrengst
  • Zeer ruim kleurbereik
  • Gemotoriseerde focus, zoom en lenssift
  • Uiterst stille werking
  • Prima contrast
  • Triple Laserlichtbron met lange levensduur
  • Dolby Vision-ondersteuning
  • Goede kalibratie (in SDR)
  • Gaming in 4K120 met lage input-lag
  • Motion interpolation
Minpunten
  • Geen echt 4K-detail
  • Geen ruisonderdrukking
  • Vereist eigenlijk kalibratie in HDR10
  • Prijs

Beoordeling Optoma UHZ78LV

De Optoma UHZ78LV blijkt een zeer mooie thuisbioscoop-projector te zijn. De triple laserlichtbron zorgt voor enorm veel licht zodat je op echt heel groot scherm kunt kijken, zelfs bij veel omgevingslicht. Om een idee te geven, 3 m breed beeld bij veel omgevingslicht is geen probleem voor deze projector. Er zijn een paar kleine minpunten te noteren. Echt 4K-detail mag je van deze pixelshifter niet verwachten en voor de beste HDR10-prestaties lijkt een kalibratie ons aangewezen. Dat hij geen ruisonderdrukking heeft is jammer, maar zeker geen showstoppper.  Naast een zeer ruime lichtopbrengst krijg je ook een heel flexibele opstelling dankzij de uitstekende lens met lensshift en zoom. Hij levert een ruim kleurbereik en prima contrast, en doet zijn werk in stilte. Hij ondersteunt Dolby Vision voor de mooiste HDR-resultaten en zelfs gamers kunnen in 4K120 aan de slag op dit enorm beeld. De prijs is zeker niet te onderschatten, en gezien de concurrentie misschien net wat te hoog.

Reacties (0)

Lees meer

Screenshot Create
Digital Movie Interview Create 06 mei 2026

Interview: Het digitaliseren van analoge films en videobanden – Behoud, restaureer en deel kostbare herinneringen

06 mei 2026
Marantz MODEL 70 en CD 70 Audio
Nieuws Audio Bronnen en spelers Receivers en versterkers 15 juli 2026

Marantz vernieuwt instapserie met MODEL 70-versterker en CD 70 cd-speler

15 juli 2026
FRITZ! Smarthome
Nieuws Smarthome Thuisnetwerk 02 september 2026

FRITZ! introduceert nieuwe generatie FRITZ!Boxen

02 september 2026
AVM_CS 2.3_KARE_Mood High End
Reviews High End 13 augustus 2026

Review: AVM CS 2.3 all-in-one & MA 30.3 mk III mono eindversterkers – Verrassend highendig

13 augustus 2026
Monitor Audio Radius 3 4G Audio
Reviews Audio Luidsprekers 04 juli 2026

Review: Monitor Audio Radius 3 4G – Klein kan ook groots zijn

04 juli 2026
Sound United – FWD Audio
Achtergrond Verslag Audio Algemeen 02 mei 2026

Verslag: Shirakawa Audio Works – Op bezoek bij de Sound Masters in Japan

02 mei 2026
Philips Hue Liane 360 rope light 2 Smarthome
Nieuws Smarthome Verlichting 03 september 2026

Philips Hue laat je automatiseringen in gewone taal beschrijven

03 september 2026
EcoFlow Smarthome
Nieuws Smarthome Energie 22 juni 2026

EcoFlow lanceert nieuwe thuisbatterijen en OASIS 3.0

22 juni 2026