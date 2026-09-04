Review: Optoma UHZ78LV 4K DLP-projector

Optoma UHZ78LV - Plaatsing

De lens heeft een gemotoriseerde focus en optische zoom (1,6x). Het is geen automatische focus zoals we die tegenwoordig vaak zien, maar dat stoort niet. Focus instellen is een eenmalige taak in een thuisbioscoop, en eventuele kleine correcties zijn snel gemaakt. De lens is van uitstekende kwaliteit met een zeer goede focus, over het hele beeld. Zelfs in de uiterste hoeken is er nauwelijks afwijking.

Nog een aspect dat hem tot een echte thuisbioscoop projector maakt is de projectie-afstand. De projectieverhouding bedraagt 1,25 – 2:1, voor een 100 inch beeld moet de projector minimaal op 2.27 staan, en maximaal op 4.43m. Bovendien heeft hij vrij grote hoeveelheid lensshift, je kan het beeld tot 25% links of rechts verschuiven, en verticaal tot 55% naar boven of onder. Als je beide shifts wil gebruiken is het bereik iets kleiner. Er is ook uitvoerige keystone correctie beschikbaar, maar dat vermijd je best want daarmee offer je altijd wat detail op. Overigens, tenzij je de projector echt ver van het centrum moet plaatsen, zal de lensshift volstaan en is er helemaal geen keystone correctie nodig.

Wil je voor een aantal aspect ratio’s (zoals 16:9 en 21:9) aparte lensinstellingen, dan kan dat gemakkelijk dankzij Lens Memory. Je kan tot vijf instellingen bewaren en snel oproepen.

De vier voeten zijn verstelbaar zodat je de projector altijd netjes waterpas kunt opstellen. Je kan de Optoma ook aan het plafond hangen, er zijn montagegaten voorzien voor een plafondbeugel. De projector is opvallend stil (25-28 dB), dat is in veel gevallen echt niet te horen. Hij heeft, zoals we later zullen zien, ook laservermogen op overschot. Stel je dat wat lager in, dan reduceer je het geluid nog. Vermits hij vermoedelijk dicht bij de zitplaatsen zal staan (of hangen), is dat een belangrijke troef.