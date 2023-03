Ikea kondigt bluetoothspeaker aan die 80 uur meegaat

Ikea is allang niet meer de simpele, Zweedse meubelmaker van weleer. Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in verschillende soorten elektronica, waaronder smarthomeproducten en verschillende soorten speakers. Nu komt het bedrijf met een betaalbare bluetoothspeaker binnen de Vappeby-lijn.

De Vappeby-lijn heeft al twee andere producten onder zich gekregen. Denk dan aan een speaker voor buiten, met een ingebouwde lamp. Of aan de speaker die geschikt is voor jonge kinderen. Niet alleen heeft dat product een unieke vorm, ook kan die tegen een stootje. Wel zo handig met kinderen in huis.

De nieuwe Ikea Vappeby-speaker

En nu komt daar dus een compacte bluetoothspeaker bij, die ongeveer vijftien euro moet gaan kosten. Heel veel details hebben we nog niet over deze speaker. Zo hebben we nog geen complete specificatielijst voorbij zien komen. Maar enkele aspecten zijn via het persbericht al wel naar buiten gekomen.

De nieuwe bluetoothspeaker van Ikea beschikt over een ip67-certifcaat, waardoor die dus stof- en waterbestendig is. Daarnaast kan het geen kwaad wanneer de speaker in bad, een emmer sop of het zwembad valt. Hij overleeft namelijk een complete onderdompeling, maar daar zit wel een maximum van dertig minuten aan vast.

De Ikea Vappeby-bluetoothspeaker is vanaf april wereldwijd verkrijgbaar in de kleuren zwart, geel en rood en wordt geleverd met een handig koordje. Zo kun je hem bijvoorbeeld onder de douche hangen. De belofte batterijduur bedraagt tachtig uur op een volle lading, maar dan mag het volume niet boven de vijftig procent uitkomen.

Tot slot is het goed om te weten dat Ikea er een usb-c-kabel bij levert, voor het opladen, en dat je twee van deze speakers aan elkaar kunt koppelen voor een beter geluid. Voor die prijs is dat nog best te doen — en wie weet in hoeverre de audiokwaliteit er dan op vooruitgaat.