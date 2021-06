Ikea Symfonisk Picture Frame: canvas met speaker en AirPlay 2

De Symfonisk boekenplankspeaker en Symfonisk tafellampspeaker zijn al bijna twee jaar te koop en hebben zowel Sonos als Ikea geen windeieren gelegd. Ikea trekt er extra klanten mee naar de winkel en Sonos trekt klanten die naar betaalbare oplossingen zoeken in zijn ecosysteem. Het succes zorgt er dan ook voor dat er nieuwe Symfonisk-producten in aantocht zijn.

Het eerstvolgende product dat uit de samenwerking voortvloeit is naar alle waarschijnlijkheid de Symfonisk Picture Frame. Het apparaat is nog niet officieel aangekondigd maar staat al wel op de Amerikaanse website van Ikea, voorzien van een prijskaartje van 199 dollar. De Picture Frame is een met stof bedekt canvas waarachter zich een speaker bevindt. Natuurlijk is de speaker door Sonos ontwikkeld en kun je het apparaat dus koppelen aan je Sonos-systeem. AirPlay 2 is ook aanwezig, wat het ook mogelijk maakt om de Picture Frame te koppelen met andere AirPlay 2-speakers.

De Symfonisk Picture Frame heeft een afmeting van circa 56 cm hoog, 41 cm breed en 5 centimeter dik. Uit de productpagina op de website van Ikea kunnen we opmaken dat je kunt kiezen uit verschillende prints voor het canvasdoek en dat deze ook eenvoudig uit te wisselen zijn. Het frame zelf kan in het wit of zwart gekocht worden. Het doel van Ikea is dat je met dit frame audio aan je interieur toevoegt zonder dat het opvalt. Je kunt de Picture Frame aan de muur hangen, tegen de muur zetten of op de vloer plaatsen. Let wel dat je altijd een stekker richting het stopcontact moet leggen.

Op de website van Ikea lezen we ook dat de Picture Frame gebruikt kan worden in stereomodus. Dit betekent dat je er twee kunt koppelen voor een stereoweergave, maar ook dat je er twee in kunt zetten als surroundspeakers in combinatie met bijvoorbeeld de Sonos Arc soundbar.

De verwachting is dat Ikea en Sonos de nieuwe speaker op 14 juni officieel aankondigen.