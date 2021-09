IKEA en Sonos hebben vandaag de nieuwe versie van de SYMFONISK tafellamp met wifi-speaker gelanceerd. Nu is dat geen grote verrassing aangezien we de speaker al eens zagen opduiken op de website van IKEA. Het nieuwe model ziet er anders uit, maar klinkt volgens beide bedrijven ook beter.

In 2019 brachten de twee bedrijven de eerste SYMFONISK-collectie op de markt, met onder andere een tafellamp-speaker. Bij het ontwerpen van de nieuwe versie hebben IKEA en Sonos naar eigen gefocust op een betere licht- en geluidservaring. Ook het design heeft een make-over gekregen, je kan nu bijvoorbeeld kiezen voor een lampenkap van glas of textiel.

De nieuwe lamp en speaker in één biedt meer mogelijkheden om te personaliseren dan de eerste variant. Van dat model was er alleen een witte en een zwarte versie. Nu zijn de voet en de kap van de speaker los verkrijgbaar, waardoor je verschillende combinaties kan maken. De voet is beschikbaar in wit en zwart en de kap in textiel en glas – allebei ook in wit en zwart. De lampenkappen verspreiden warm en diffuus licht. De nieuwe tafellamp heeft een grote fitting (E27) zodat je meer kan variëren met de sterkte en de kleuren van het licht.

Advertentie

Maar wat is er nu precies verbeterd aan die geluidskwaliteit? Dat wordt helaas uit het persbericht niet duidelijk. “De wifi-speaker geleidt geluidsgolven door de hele ruimte en zorgt voor een harmonieus geluid in huis.” Zo omschrijft IKEA het. Wij gaan er dan ook vanuit dat de verbeteringen minimaal zijn en de speaker vrijwel identiek is aan zijn voorganger. Ook deze speaker kan dus eenvoudig gecombineerd worden met andere Sonos-speakers en met de Sonos-app bediend worden.

De IKEA SYMFONISK tafellamp met wifi-speaker komt nu dus in twee delen. De lampvoet zelf kost 129 euro. De glazen kap kost 30 euro en de textielen kap 20 euro.